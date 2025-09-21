ETV Bharat / state

मधु किन्नर हत्याकांड का खुलासा, सुपारी देने वाली सीमा किन्नर गिरफ्तार, शार्प शूटर की तलाश जारी

नीमराणा में मधु किन्नर की हत्या के मामले में पुलिस ने सुपारी देने वाली सीमा किन्नर को गिरफ्तार कर लिया है.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (ETV Bharat Behror)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 21, 2025 at 5:35 PM IST

बहरोड़: जिले के नीमराणा में 10 दिन पहले मधु किन्नर की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए सुपारी देने वाली सीमा किन्नर को गिरफ्तार किया है. पुलिस मुख्य शूटर की तलाश में जुटी हुई है.

बहरोड़ जिले के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार विश्नोई ने बताया कि गत 10 सितंबर को नीमराणा के मोल्हडिया के पास पेड़ की छाया के नीचे मधु किन्नर अपने साथियों के साथ बधाई लेने के लिए खड़ी थी. तभी एक नकाबपोश बाइक सवार गाड़ी के पास आकर रुका और पिस्टल निकाल कर गाड़ी की सीट पर बैठी मधु किन्नर को गोली मार दी. अन्य किन्नर मधु को अस्पताल में ले गए. जहां उसकी मौत हो गई. किन्नर के शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया था.

मधु किन्नर हत्याकांड का ऐसे हुआ खुलासा, देखें वीडियो (ETV Bharat Behror)

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मधु किन्नर की हत्या के बाद नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गया था, जिसे पकड़ना पुलिस के लिए चुनौती बन गया. क्योंकि बदमाश को पकड़ने के लिए कोई अहम सुराग पुलिस के पास नहीं था. जिस पर पुलिस के द्वारा करीब आधा दर्जन टीमें गठित की गई. वारदात के समय आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे और अन्य संसाधनों के जरिए शार्प शूटर की पहचान व तलाश शुरू की गई.

टीमें प्रदेश के कई इलाकों सहित हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश भेजी गई. लेकिन उसी दौरान बहरोड़ पुलिस को सूचना मिली कि जागुवास रोड पर एक जली हुई बाइक मिली है. साथ ही कुछ कपड़े व अन्य सामान भी जला हुआ मिला. बाइक के चेचिस नंबर के आधार पर पता चला कि ये बाइक हरियाणा नंबर की है. बाइक का मालिक झज्जर का रहने वाला है. इसके आधार पर पुलिस टीमें भेजी गई. जैसे ही शार्प शूटर को पुलिस की दबिश की भनक लगी, वह मौके से फरार हो गया. लेकिन हत्याकांड की मुखिया पुलिस के हत्थे चढ़ गई और उसने पूरा राज उगल दिया.

वर्चस्व कायम करने के लिए दी 15 लाख की सुपारी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नीमराणा-बहरोड़ में औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां व्यापार और पैसा ज्यादा है. जिसको लेकर किन्नर समाज में कई गुट बन गए थे. यहां बधाई के नाम पर हर महीने लाखों रुपए मिलते थे. जिसको लेकर किन्नर गुटों में आपसी विवाद बना रहता था. मधु किन्नर के द्वारा पहले भी मामले दर्ज करवाए गए थे. लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि बदला लेने के लिए दूसरे किन्नर पक्ष के द्वारा 10 लाख की सुपारी बदमाश गैंग को दी गई. जिस पर गत 10 सितंबर को शार्प शूटर के द्वारा मधु किन्नर की गोली मार कर हत्या कर दी गई.

एक हत्याकांड ने फर्जी किन्नरों की खोली पोल: पुलिस पूछताछ में किन्नर समाज के कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. कई अहम खुलासे सामने आए. सबसे बड़ा मामला मृतक मधु किन्नर का ही आया, जो खुद ही किन्नर नहीं थी. उसकी टीम में भी शामिल कई लोग फर्जी किन्नर निकले. जिसके बाद आधे से ज्यादा किन्नर क्षेत्र छोड़ कर फरार हो गए.

