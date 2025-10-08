ETV Bharat / state

ज्योति-पवन सिंह विवाद में अब किन्नरों की एंट्री!, पावर स्टार से आंचल फैलाकर की ये भावुक अपील

रोहतास: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच उनके विवाद में किन्नरों की एंट्री हो गई है. काराकाट क्षेत्र के किन्नर समाज ने पवन सिंह और ज्योति सिंह से आग्रह किया है कि वे दोनों बैठकर अपनी समस्या का समाधान करें और सुंदर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करें.

लोकसभा चुनाव में किया था प्रचार: किन्नर समाज का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान पावर स्टार पवन सिंह को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया था और चुनाव में प्रचार भी किया था. साथ ही दुआएं मांगी थी. इस दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से भी उन लोगों की मुलाकात हुई थी.

पावर स्टार से किन्नर समाज ने की भावुक अपील (ETV Bharat)

विवाद से किन्नर समाज मायूस: चुनाव के बाद जब ज्योति सिंह काराकाट क्षेत्र में सक्रिय रहीं, तो उनका भी किन्नर समाज ने स्वागत किया था, लेकिन आज जब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया है तो ऐसे में किन्नर समाज मायूस है.

''हम चाहते हैं कि पवन सिंह समस्या का समाधान करें. ज्योति सिंह एक सती नारी हैं. इस प्रकरण में पवन सिंह की मां को भी सामने आना चाहिए और पूरी रीति-रिवाज से ज्योति सिंह को अपनाना चाहिए''. - काजल, किन्नर

पवन सिंह के लखनऊ आवास पर पहुंची थी ज्योति: ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस भी पहुंची थी. इसके बाद ज्योति सिंह का रोने का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें वह अपने पति पवन सिंह को कोसती नजर आ रही थीं. इस वीडियो के बाद काराकाट इलाके के किन्नर समाज ने अपने विचार व्यक्त किए हैं.