ज्योति-पवन सिंह विवाद में अब किन्नरों की एंट्री!, पावर स्टार से आंचल फैलाकर की ये भावुक अपील
ज्योति-पवन सिंह विवाद में किन्नर समाज की एंट्री हो गई है. उन्होंने पावर स्टार से समस्या का समाधान करने का आग्रह किया है.
Published : October 8, 2025 at 8:43 AM IST
रोहतास: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच उनके विवाद में किन्नरों की एंट्री हो गई है. काराकाट क्षेत्र के किन्नर समाज ने पवन सिंह और ज्योति सिंह से आग्रह किया है कि वे दोनों बैठकर अपनी समस्या का समाधान करें और सुंदर दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करें.
लोकसभा चुनाव में किया था प्रचार: किन्नर समाज का कहना है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान पावर स्टार पवन सिंह को उन लोगों ने आशीर्वाद दिया था और चुनाव में प्रचार भी किया था. साथ ही दुआएं मांगी थी. इस दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह से भी उन लोगों की मुलाकात हुई थी.
विवाद से किन्नर समाज मायूस: चुनाव के बाद जब ज्योति सिंह काराकाट क्षेत्र में सक्रिय रहीं, तो उनका भी किन्नर समाज ने स्वागत किया था, लेकिन आज जब ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच का विवाद सार्वजनिक हो गया है तो ऐसे में किन्नर समाज मायूस है.
''हम चाहते हैं कि पवन सिंह समस्या का समाधान करें. ज्योति सिंह एक सती नारी हैं. इस प्रकरण में पवन सिंह की मां को भी सामने आना चाहिए और पूरी रीति-रिवाज से ज्योति सिंह को अपनाना चाहिए''. - काजल, किन्नर
पवन सिंह के लखनऊ आवास पर पहुंची थी ज्योति: ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह के लखनऊ स्थित आवास पर पहुंची थी, जहां पर पुलिस भी पहुंची थी. इसके बाद ज्योति सिंह का रोने का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था. जिसमें वह अपने पति पवन सिंह को कोसती नजर आ रही थीं. इस वीडियो के बाद काराकाट इलाके के किन्नर समाज ने अपने विचार व्यक्त किए हैं.
क्या है पवन सिंह और ज्योति के बीच विवाद? : दरअसल, पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच तलाक का मामला कोर्ट में है. 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान ज्योति सिंह, पवन सिंह के साथ नजर आई थीं. उन्होंने पवन सिंह के लिए कैंपेन किया था. लेकिन पवन सिंह काराकाट से चुनाव हार गए थे. इसके बाद फिर दोनों के बीच सोशल मीडिया पोस्ट से ऐसा लगा जैसे घर का झगड़ा बाहर आ गया है.
क्या पवन तक पहुंचेगी अपील?: बहरहाल सवाल ये है कि अब वह किन्नर समाज जिसने पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह के लिए वोट मांगे थे, उन्हें दुआएं दी थी. यहां तक की ज्योति सिंह को खोईछा तक दी थी. क्या उनकी अपील पवन सिंह तक पहुंचेगी?.
