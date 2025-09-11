ETV Bharat / state

बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया किन्नर समाज; जुटाए 35 लाख रुपये, पेश की मानवता की मिसाल

आगरा के लोहामंडी की गद्दी गुरु रेखा नायक ने किन्नर समाज से पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए 35 लाख रुपये इकट्ठा किये हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
आगरा में किन्नर समाज बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : September 11, 2025 at 6:51 PM IST

आगरा: ताजनगरी में मंगलामुखियों यानी किन्नर का महासम्मेलन चल रहा है. इसमें देशभर से मंगलामुखी पहुंच रहे हैं. सात दिवसीय महाम्मेलन में किन्नर समाज ने संस्कृति और परंपरा की अनूठी मिसाल पेश की है. महासम्मेलन में किन्नर समाज ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर पहल की है. इसमें आगरा की लोहामंडी की गद्दी गुरु रेखा नायक ने महासम्मेलन में आए किन्नर समाज से पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद की पहल की.

यहां अब तक 35 लाख रुपये से अधिक रुपये जमा हो गए हैं. गुरुवार देर शाम तक 50 हजार रुपये की मदद मिली है. ईटीवी भारत से बातचीत में किन्नर गुरु रेखा नायक ने बताया कि जिला प्रशासन की मदद से मदद भेजेंगे. इसके साथ ही गरीब परिवार की बेटियों की शादी, गरीब बच्चों की पढ़ाई के साथ ही नकली किन्नारों के खिलाफ अभियान पर भी चर्चा होगी.

जानकारी देतीं गुरु रेखा नायक (Video Credit: ETV Bharat)

बारिश और बाढ़ से हाहाकार: देश में इस बार बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीरी, हरियाणा, यूपी में बाढ का कहर है. किसी प्रदेश में गंगा नदी, तो किसी में यमुना नदी के साथ ही स्थानीय नदियों में बाढ़ से हालात बेकाबू हैं.

पंजाब में बाढ़ से सबसे अधिक नुकसान हुआ है. पंजाब और देश के अन्य प्रदेशों में आई बाढ़ की समस्या पर चर्चा आगरा के अखिल भारतीय मंगलमुखी किन्नर सम्मेलन में हो रही है. इसमें ही बाढ़ पीड़ित परिवारों की मदद के लिए किन्नर समाज आगे आया है.

21 गरीब बेटियों की शादी की: लोहामंडी की गद्दी गुरु रेखा नायक ने बताया कि आगरा में हो रहे सम्मेलन में अलग-अलग प्रदेश से किन्नर समाज के लोग आए हैं. वो बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सहयोग राशि जमा कर रहे हैं. जिसकी जितनी स्वेच्छा है, वो उतना ही सहयोग कर रहा है. अभी 35 लाख रुपये जमा हुए हैं. यह सम्मेलन 15​ सितंबर तक चलेगा. इसमें और मदद राशि जमा होने की उम्मीद है.

लोहामंडी की गद्दी गुरु रेखा नायक ने बताया कि जरूरतमंदों की मदद करती रहती हूं. मैंने 21 बेटियों की शादी भी की थी, जो गरीब परिवार से थीं. आज हमारे जजमानों पर आपदा आई है. यह हम पर आपदा है. उनके नेग से हमारा पालन पोषण होता है. बाढ़ पीडितों की मदद के लिए समाज में सकारात्मक संदेश देने का काम किया है. यह मदद सीधे तौर पर उन जरूरतमंदों तक पहुंचाई जाएगी, जिन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में सब कुछ खो दिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
देशभर से मंगलामुखी आगरा पहुंचे (Photo Credit: ETV Bharat)
पंजाब हमारा बडा भाई: ​हरियाणा के पानीपत से आईं समाज सेवी गुरु साधना किन्नर ने बताया कि पंजाब हमारा बडा भाई है. बड़े भाई पर आपदा आई है, तो हम उनके साथ खड़े हैं. मैं खुद पंजाब और हरियाणा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद के लिए गई थी. सम्मेलन में हमाने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने पर चर्चा की.

इसमें हमारे समाज के लोग आगे बढकर आए. उन्होंने मदद की राशि दी है. भले ही अक्सर समाज की मुख्यधारा से किन्नर समाज अलग-थलग देखा जाता है. मगर, हम भी इंसान हैं. पंजाब और अन्य राज्यों में बाढ़ से जो तबाही मचाई है. उसमें मदद करना अच्छी बात है.

हम बांटेंगे मदद की रकम: जो मदद राशि जमा हो रही है, वह बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचायी जाएगी. इसमें खाने-पीने का सामान, दवाइयां, कपड़े और आश्रय की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा. इसमें पशुओं के लिए चारे की ​व्यवस्था भी की जाएगी.

उन परिवार की मदद की जाएगी, जिनके घर बाढ़ में बह गए हैं. इसके लिए हम खुद ऐसे परिवार के पास जाएंगे. इसके साथ ही आगरा डीएम से संपर्क करके मदद के लिए जमा की गयी राशि जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे.


यह भी पढ़ें- पीएम मोदी ने रचा इतिहास, मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ बनारस में की द्विपक्षीय वार्ता, विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा

