डॉक्टर ने चाय-समोसे के लगा दिए 30 लाख के बिल, शिकायत पर प्रोग्राम मैनेजर का 600 किमी दूर ट्रांसफर - JABALPUR HIGH COURT

Published : June 26, 2025 at 9:05 AM IST | Updated : June 26, 2025 at 9:25 AM IST

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में भ्रष्टाचार का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आय़ा है. जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग में लाखों का भ्रष्टाचार पकड़ने वाले कर्मचारी का 600 किलोमीटर दूर तबादला कर दिया गया. जिस पर पीड़ित कर्मचारी ने हाईकोर्ट में अपने तबादले को चुनौती दी. जबलपुर हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन ने मामले का संज्ञान लेकर पीड़ित कर्मचारी के तबादले पर रोक लगा दी है और सरकार से दो हफ्ते में जवाब मांगा है. जबलपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में भ्रष्टाचार, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर ने पकड़े 30 लाख के फर्जी बिल जानकारी के मुताबिक जबलपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में अमित चंद्रा ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर की पोस्ट पर पदस्थ हैं. अमित पिछले साल जबलपुर के मझौली ब्लॉक में पदस्थ थे. यहां उनके पास 30 लाख रुपए के बिल पहुंचे जिनको देखकर अमित ने जब उनकी पड़ताल शुरू की तो पता चला कि उनमें से ज्यादातर बिल फर्जी हैं. दरअसल मझौली अस्पताल में डॉक्टर पारस ठाकुर बीएमओ के पद पर पदस्थित थे. उन्होंने अमित चंद्रा को 30 लाख रुपये के बिल दिए. जिन्हें डॉक्टर पारस ठाकुर ने अमित को सॉफ्टवेयर पर डालकर वेरीफाई करने के लिए कहा. नेशनल हेल्थ मिशन जबलपुर में भ्रष्टाचार (ETV Bharat)

