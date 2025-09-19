ETV Bharat / state

मर चुके इंजीनियर का ट्रांसफर आदेश, नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी लापरवाही

प्रशासनिक लापरवाही का मामला बालोद जिले में सामने आया है.

BALOD NEWS
बालोद समाचार (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2025 at 9:10 AM IST

2 Min Read
बालोद: बालोद जिले से प्रशासनिक लापरवाही का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने ऐसा तबादला आदेश जारी कर दिया, जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया.

नगरीय प्रशासन विभाग की बड़ी लापरवाही: नवा रायपुर अटल नगर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने अधिकारियों कर्मचारियों का ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है. ट्रांसफर ऑर्डर में 18 सितंबर की तारीख लिखी हुई है. इस ट्रांसफर ऑर्डर में विभाग ने एक ऐसे उप अभियंता यानी डिप्टी इंजीनयर का ट्रांसफर कर दिया है जिनकी मौत हो चुकी है.

BALOD NEGLIGENCE
मृत इंजीनियर का ट्रांसफर आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

मृत इंजीनियर का ट्रांसफर आदेश: ट्रांसफर लिस्ट में देख सकते हैं कि 18 नंबर पर दल्लीराजहरा नगर पालिका में पदस्थ रहे उप अभियंता योगानंद सोम का ट्रांसफर नगर पंचायत तुमगांव कर दिया गया है. जबकि उनकी मौत दो महीने पहले हो चुकी है.

इस घटना से पता चलता है कि विभाग अपनी फाइलों और रिकॉर्ड्स को अपडेट करने में कितनी तेजी दिखा रहा है.

BALOD NEGLIGENCE
गलती पता चलने पर ट्रांसफर लिस्ट का संशोधित आदेश (ETV Bharat Chhattisgarh)

लापरवाही को बताया टाइपिंग एरर: हालांकि कुछ ही देर बाद यह बड़ी प्रशासनिक चूक सबके सामने आ गई. लापरवाही का खुलासा होते ही विभाग ने आनन-फानन में ट्रांसफर लिस्ट का संशोधित आदेश जारी किया. जिसमें ये बताया गया कि टाइपिंग मिस्टेक के कारण ऐसा हुआ.

फिलहाल प्रशासनिक विभाग ने अपनी गलती भले सुधार ली लेकिन यह मामला पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

