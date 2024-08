ETV Bharat / state

UP में फिर 8 PPS-PCS का ट्रांसफर; एक हफ्ते में योगी सरकार ने किए 40 अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले - TRANSFER OF IAS PPS PCS IN UP

Published : Aug 4, 2024, 8:13 PM IST

यूपी में अफसरों के तबादले लगातार जारी हैं. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : यूपी में IAS-PCS अफसरों के तबादले लगातार जारी हैं. पिछले एक सप्ताह के अंदर ही कई अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं. अभी शनिवार को ही दो आईएएस और 5 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे. जबकि शुक्रवार को 9 डिप्टी एसपी इधर से उधर किए गए. इसके दो दिन पहले बुधवार को कुशीनगर और फतेहपुर के एसपी का ट्रांसफर करते हुए 11 डिप्टी एसपी भी बदल दिए गए थे. इसी क्रम में रविवार को शासन ने 5 डिप्टी एसपी और 3 पीपीएस का ट्रांसफर किया है. देखा जाए तो बीते एक हफ्ते के अंदर 40 के करीब पुलिस और प्रशासनिक अफसर बद दिए गए है. शासन के सूत्रों के मुताबिक तबादलों का ये क्रम आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा. रविवार को नई तबादल लिस्ट में सविरत्न गौतम डीएसपी रेलवे गोरखपुर बनाए गए हैं. जबकि विजय तोमर डीएसपी बागपत, दीपशिखा अहिबरन सहायक सेनानायक 30वीं वाहिनी पीएसी गोंडा, नरेश सिंह डीएसपी बरेली, रमेश चंद्र पांडे डीएसपी बहराइच, अजीत रजक डीएसपी जौनपुर, PCS अभय पांडेय कानपुर विकास प्राधिकरण के नए सचिव बनाए गए हैं. इसी तरह PCS लवी त्रिपाठी SDM धौलाना हापुड़ और PCS इंद्रकांत द्विवेदी ADM FR चंदौली बनाए गए हैं. दो दिन पहले ही 9 अफसरों का तबादला : इससे पहले शुक्रवार को डीजीपी मुख्यालय ने प्रांतीय पुलिस सेवा के डिप्टी एसपी स्तर के नौ अफसरों का तबादला किया था. डिप्टी एसपी रेलवे वाराणसी श्यामजीत प्रमिला सिंह को सहायक पुलिस आयुक्त प्रयागराज, डिप्टी एसपी बस्ती कुंवर प्रभात सिंह को डीएसपी रेलवे वाराणसी बनाया गया. जिन नौ डिप्टी एसपी के तबादले की लिस्ट एडीजी प्रशासन नीरा रावत ने जारी की, उनमें डिप्टी एसपी मैनपुरी संतोष कुमार सिंह को डिप्टी एसपी बस्ती, डिप्टी एसपी LIU आगरा सत्य प्रकाश शर्मा को डिप्टी एसपी मैनपुरी और सहायक सेनानायक आठवीं वाहिनी पीएसी बरेली प्रदीप कुमार त्रिपाठी को डीएसपी बस्ती बनाया गया. इसके अलावा सहायक सेनानायक 45वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ अनिल कुमार तृतीय को डिप्टी एसपी गाजीपुर, डिप्टी एसपी शामली संजीव कुमार को डिप्टी एसपी बदायूं, डिप्टी एसपी हमीरपुर श्रीयश त्रिपाठी को डिप्टी एसपी अयोध्या और डिप्टी एसपी LIU प्रभात कुमार तिवारी को डिप्टी एसपी ए एंड टीएफ बनाया गया. एक दिन पहले 2 IAS-5 PCS अफसर बदले: बीते शनिवार को दो आईएएस और 5 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे. इनमें विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग के पद पर तैनात आईएएस विनोद कुमार को अलीगढ़ का नगर आयुक्त बनाया गया, जबकि अलीगढ़ में तैनात नगर आयुक्त आईएएस अमित आसेरी को विशेष सचिव लोक निर्माण विभाग बना दिया गया. इससे पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने 26 जुलाई को दो आईएएस अफसर के तबादले किए थे. इनमें आईएएस श्रीनिवास गुर्राला को पीडब्ल्यूडी का सचिव बनाया गया था और आईएएस राजेश मीणा को गृह सचिव के पद पर तैनाती दी गई थी. मयूर माहेश्वरी को लघु उद्योग निगम का अतिरिक्त चार्ज भी सौंपा गया था. जुलाई के अंत में हुए ताबड़तोड़ तबादले : जुलाई के अंत में शासन ने IPS और PPS अफसरों के ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए थे. 31 जुलाई को शासन ने फतेहपुर और कुशीनगर के पुलिस कप्तान बदल दिए. फतेहपुर में धवल जायसवाल और कुशीनगर में संतोष कुमार मिश्रा की तैनाती की. इसी क्रम में 11 एएसपी और दो डिप्टी एसपी का भी ट्रांसफर हुआ. 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के सेनानायक को 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ में सेनानायक पद पर ट्रांसफर किया गया. पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण और सुरक्षा), लखनऊ संतोष कुमार मिश्रा को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के पद पर तैनाती दी गई. पुलिस अधीक्षक (अभिसूचना मुख्यालय) लखनऊ, अभिषेक यादव को पुलिस अक्षीक्षक रेलवे, प्रयागराज के पद पर तैनाती दी गई.

इसी तरह पुलिस अधीक्षक फतेहपुर उदय शंकर सिंह को पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण और सुरक्षा), लखनऊ के पद पर भेजा गया. पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल को एसपी फतेहपुर के पद पर तैनाती गई. पुलिस उपायुक्त, गाजियाबाद शुभम पटेल को पुलिस अधीक्षक (अभिसूचना मुख्यालय) लखनऊ भेजा गया. पुलिस उपायुक्त, प्रयागराज श्रद्धा नरेंद्र पांडेय को 38वीं वाहिनी पीएसी अलीगढ़ के सेनानायक पद पर भेजा गया. जबकि विवेक चंद्र यादव को अपर पुलिस उपायुक्त प्रयागराज बनाया गया.. बता दें कि बीते दिनों भी योगी सरकार ने कई आईपीएस अफसरों के अलावा आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया था. 11 एडिशनल एसपी और दो डिप्टी एसपी के भी तबादले : इसी क्रम में योगी सरकार ने 11 एडिशनल एसपी और दो डिप्टी एसपी के भी तबादले किए. अजय कुमार को एएसपी कन्नौज, अशोक कुमार सिंह को एडीसीपी लखनऊ, बलरामाचारी दुबे को एएसपी सुरक्षा अयोध्या, अल्का धर्मराज को एएसपी अभिसूचना क्षेत्रीय मेरठ, दिनेश यादव 41वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद, कुमार रणविजय सिंह मुरादाबाद, अखिलेश भदौरिया फिरोजाबाद, शिवराम यादव पीटीएस मेरठ, श्रीपाल यादव अभिसूचना मुख्यालय, शशि शेखर सिंह एटीएस और सुशील कुमार सिंह को संतकबीरनगर भेजा गया है. जबकि डिप्टी एसपी चंद्रपाल शर्मा को LIU मुरादाबाद और उमेश्वर प्रभात सिंह को गोंडा में तैनाती दी गई है. 25 जुलाई को भी को कई IAS बदले : वहीं शसन ने 25 जुलाई को भी कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए थे. जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय में दो सीनियर आईएएस ऑफिसर तैनात किए गए थे. इनमें यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण में तैनात एसीईओ आईएएस विपिन कुमार जैन को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव बनाया गया था और मुरादाबाद मंडल में तैनात रहे आईएएस बृजेश कुमार को मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव के पद पर नियुक्ति दी गई थी. इसी क्रम में दीक्षा जैन को कानपुर का नया सीडीओ बनाया गया था. इससे पहले वह फिरोजाबाद में इसी पद पर तैनात रही थीं. शत्रुघ्न वैश्य को फिरोजाबाद का नया सीडीओ बनाया गया था. उससे पहले वह कानपुर विकास प्राधिकरण में सचिव थे. प्रेरणा सिंह को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का एसीईओ बनाया गया था. आईएएस शिवप्रसाद को अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम का प्रबंध निदेशक बनाया गया था. इससे पहले वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष सचिव थे. आईएएस डॉ कंचन शरण को अपर आयुक्त अलीगढ़ से अपर आयुक्त आगरा के पद पर तैनाती दी गई थी. यह भी पढ़ें : यूपी में फिर दौड़ी योगी की तबादला एक्सप्रेस; 2 IAS और 5 PCS अधिकारी हुए ट्रांसफर - IAS Transfer Latest Update

