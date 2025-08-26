ETV Bharat / state

पुलिस विभाग में बंपर तबादले, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को किया गया इधर-उधर, यहां देखें पूरी लिस्ट - INSPECTOR SUB INSPECTOR TRANSFER

नैनीताल पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है. इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है.

हल्द्वानी: एसएसपी नैनीताल प्रह्लाद नारायण मीणा ने एक बार फिर पुलिसिंग में बदलाव किया है. एसएसपी ने 31 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है. काफी दिनों से एक ही थाना चौकिया में जमे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को दूसरे थाना चौकियों में भेजा है. बताया जा रहा कि पिछले दिनों नैनीताल जिले में कुछ अपराधिक घटनाओं के लगातार मामले सामने आने के बाद पुलिसिंग में बदलाव किया गया है.

नैनीताल एसएसपी प्रह्लाद नारायण मीणा ने देर रात हुए तबादले में कई थाना और चौकी प्रभारी को इधर-उधर किया है. कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 31 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर को इधर-उधर किया गया है. एसएसपी ने सभी ट्रांसफर पुलिस कर्मचारियों को अपने निर्धारित नियुक्ति स्थल पर तुरंत पदभार ग्रहण करने के निर्देश जारी किए कर दिए हैं.

इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की नई पोस्टिंग, नई जिम्मेदारी

  • निरीक्षक सुशील कुमार को पुलिस लाइन से प्रभारी निरीक्षक बनभूलपुरा
  • निरीक्षक उमेश कुमार मलिक को प्रभारी निरीक्षक भवाली से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ
  • निरीक्षक प्रकाश मेहरा को प्रभारी चौकी खैरना से प्रभारी निरीक्षक भवाली
  • निरीक्षक विजय मेहता को थानाध्यक्ष कालाढूंगी से प्रभारी निरीक्षक कालाढूंगी
  • निरीक्षक विपिन चंद्र पांडे प्रभारी सीसीटीएनएस सम्मन सेल से प्रभारी एफएफयू/एसआईएस
  • निरीक्षक रजत कसाना सीसीटीएनएस संबंध सेल से प्रभारी सीसीटीएनएस/सम्मन सेल
  • निरीक्षक हरपाल सिंह – प्रभारी साइबर सेल डीसीआरबी से प्रभारी एसओजी/एएनटीएफ/साइबर सेल
  • निरीक्षक ललिता पांडे प्रभारी एएचटीयू से प्रभारी एएचयू/प्रभारी डीसीआरबी
  • उप निरीक्षक मनोज नयाल – वरिष्ठ उप निरीक्षक रामनगर से थानाध्यक्ष तल्लीताल
  • उप निरीक्षक विजय नेगी पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष बेतालघाट
  • उप निरीक्षक पंकज जोशी थानाध्यक्ष काठगोदाम से व.उ.नि. कालाढूंगी
  • उप निरीक्षक विमल मिश्रा थानाध्यक्ष भीमताल से थानाध्यक्ष काठगोदाम
  • उप निरीक्षक संजीत राठौड़ प्रभारी SOG से थानाध्यक्ष भीमताल
  • उप निरीक्षक विजय कुमार प्रभारी चौकी धानाचुली, थाना मुक्तेश्वर से प्रभारी चौकी राजपुर, थाना हल्द्वानी
  • उप निरीक्षक हरजीत सिंह थाना मुखानी से प्रभारी चौकी धारी, थाना मुक्तेश्वर
  • उप निरीक्षक मनोज सिंह प्रभारी चौकी लामाचौड़, थाना मुखानी से प्रभारी चौकी क्वारब, थाना भवाली
  • उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार सम्बद्ध थाना मुखानी से प्रभारी चौकी लामाचौड़, थाना मुखानी
  • उप निरीक्षक हर्ष बहादुर पाल प्रभारी चौकी कैंची, थाना भवाली से प्रभारी चौकी खैरना, थाना भवाली
  • उप निरीक्षक रमेश चंद्र पंत प्रभारी चौकी ओखलकांडा, थाना खन्स्यू से प्रभारी चौकी कैंची, थाना भवाली
  • उप निरीक्षक मोहन सिंह सोन प्रभारी एएनटीएफ से प्रभारी चौकी ओखलकांडा, थाना खन्स्यू
  • उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा थाना तल्लीताल से प्रभारी चौकी कोटाबाग, थाना कालाढूंगी
  • उप निरीक्षक नीरज कुमार थाना बनभूलपुरा से प्रभारी चौकी देखरेख थाना बनभूलपुरा
  • उप निरीक्षक सुनील गोस्वामी सम्बद्ध थाना चोरगलिया से प्रभारी चौकी कुंवरपुर, थाना चोरगलिया
  • उप निरीक्षक सुशील जोशी थाना बनभूलपुरा से व0उ0नि0, थाना बनभूलपुरा
  • उप निरीक्षक फिरोज आलम साइबर सेल से एसओजी
  • उप निरीक्षक भुवन सिंह राणा-सम्बद्ध थाना हल्द्वानी से थाना हल्द्वानी
  • उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राणा – सम्बद्ध थाना काठगोदाम से थाना काठगोदाम
  • उप निरीक्षक राजवीर सिंह नेगी सम्बद्ध थाना भवाली से थाना भवाली
  • उप निरीक्षक प्रवीण कुमार सम्बद्ध थाना मल्लीताल से थाना मल्लीताल
  • उप निरीक्षक निधि शर्मा थाना कालाढूंगी से थाना चोरगलिया
  • उप निरीक्षक कुमकुम धानिक पुलिस लाइन से थाना काठगोदाम

