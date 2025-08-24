नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर बड़ी संख्या में निचली अदालतों के जजों का स्थानांतरण हुए हैं. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इंदु शर्मा, तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), उधमसिंह नगर को रिक्त न्यायालय में द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), उधम सिंह नगर के पद पर नियुक्त किया गया है. नेहा कुशवाहा, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल का स्थानांतरण किया गया है और अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल के सचिव के पद पर नियुक्त किया है.

जबकि नीरज कुमार, चतुर्थ अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), उधमसिंह नगर को इंदु शर्मा के स्थान पर तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग), उधम सिंह नगर के पद पर नियुक्त किया गया है. रवि रंजन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हल्द्वानी जिला नैनीताल को नेहा कुशवाहा के स्थान पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नैनीताल के पद पर स्थानांतरित किया गया है. बीनू गुलयानी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल को प्रत्यावर्तित, स्थानांतरित और रिक्त न्यायालय में अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ संभाग) रुड़की जिला हरिद्वार के पद पर नियुक्त किया गया है.

शमा परवीन पंचम अपर सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) उधमसिंह नगर को नीरज कुमार के स्थान पर चतुर्थ अपर सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) उधमसिंह नगर के पद पर नियुक्त किया गया है. रमेश चंद्र, सिविल जज (जूनियर संभाग), देहरादून को सिविल जज (वरिष्ठ संभाग) संवर्ग में पदोन्नत किया गया है. मीनाक्षी शर्मा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) पुरोला जिला उत्तरकाशी को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कैडर में पदोन्नत किया गया है.शालिनी दादर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भिकियासैण जिला अल्मोड़ा को प्रकाश चंद्र के स्थान पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) उत्तरकाशी के पद पर तैनात किया गया है.

सांची अग्रवाल अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन) बाजपुर जिला उधमसिंह नगर को विशाल वशिष्ठ के स्थान पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) डोईवाला जिला देहरादून के पद पर स्थानांतरित किया गया है. शुभांगी गुप्ता न्यायिक मजिस्ट्रेट 11, हल्द्वानी जिला नैनीताल को न्यायिक मजिस्ट्रेट-1 हल्द्वानी जिला नैनीताल के पद पर नियुक्त किया गया है. आशीष तिवारी सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रुड़की जिला हरिद्वार को अमित भट्ट के स्थान पर अतिरिक्त सिविल जज (जूनियर डिवीजन), खटीमा जिला उधमसिंह नगर के पद पर स्थानांतरित किया गया है. अवंतिका सिंह चौधरी, प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) रुड़की जिला हरिद्वार को आशीष तिवारी के स्थान पर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) रुड़की जिला हरिद्वार के पद पर नियुक्त किया गया है.

विवेक शर्मा द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) देहरादून को मीनाक्षी शर्मा के स्थान पर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) पुरोला जिला उत्तरकाशी के पद पर स्थानांतरित किया गया है. उपाधी सिंघल, द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) रुड़की जिला हरिद्वार को अवंतिका सिंह चौधरी के स्थान पर प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) रुड़की जिला हरिद्वार के पद पर नियुक्त किया गया है. इशांक तृतीय अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) देहरादून को कल्पना के स्थान पर प्रथम अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) देहरादून के पद पर नियुक्त किया गया है.

हिना कौसर चतुर्थ अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) देहरादून को विवेक शर्मा के स्थान पर द्वितीय अपर सिविल न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) देहरादून के पद पर नियुक्त किया गया है. इसी क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को निर्देश दिए हैं कि वे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कर्णप्रयाग, जिला चमोली के न्यायालय में नियमित पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, प्रतिमाह एक सप्ताह के लिए कर्णप्रयाग, जिला चमोली में कैम्प कोर्ट लगाएं.

