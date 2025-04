ETV Bharat / state

यूपी में 9 IAS अफसरों का ट्रांसफर; बी चंद्रकला को दोहरी जिम्मेदारी, गन्ना आयुक्त पीएन सिंह को वेटिंग में डाला - UP IAS TRANSFER

यूपी में आईएएस अफसरों के ट्रांसफर. ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 15, 2025 at 7:34 AM IST | Updated : April 15, 2025 at 10:18 AM IST 2 Min Read

लखनऊ: यूपी में तबादलों का दौर जारी है. योगी सरकार ने एक बार फिर आईएएस अफसरों के ट्रांसफर किए हैं. कुल 9 IAS इधर से उधर किए गए हैं. इसमें आईएएस समीर वर्मा, भूपेंद्र चौधरी समेत अन्य अफसरों के नाम हैं. समाज कल्याण विभाग के सचिव समीर वर्मा को महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है. जबकि, लोक निर्माण विभाग में तैनात भूपेंद्र चौधरी को खाद एवं रसद विभाग आयुक्त बनाया गया है. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के स्टेट नोडल अफसर रहे हीरालाल को निबंधक सहकारी समितियों का आयुक्त बनाया गया है. रेरा सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय को गन्ना एवं चीनी आयुक्त का पद दिया गया है. जबकि, गन्ना आयुक्त पीएन सिंह दो माह के अवकाश पर हैं. इसके चलते उन्हें प्रतीक्षारत कर दिया गया है. ये भी पढ़ेंः यूपी में धड़ाधड़ ट्रांसफर; योगी सरकार ने 4 IAS और 41 PCS के किए तबादले इसके अलावा गृह विभाग के सचिव वैभव श्रीवास्तव को पीसीडीएफ का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. बी. चंद्रकला को पंचायती राज विभाग में सचिव का पद दिया गया है. बी चंद्रकला के पास महिला कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी रहेगा.

