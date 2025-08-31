लखनऊ: योगी सरकार ने एक बार फिर तबादला एक्सप्रेस दौड़ाई है. इस बार 8 आईपीएस के तबादले किए गए हैं. इसमें तीन जिलों के पुलिस कप्तान भी बदले गए हैं. उत्तर प्रदेश में भवनों तथा मेट्रो आदि की सुरक्षा के लिए नवगठित स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के सेनानायक राहुल भाटी को श्रावस्ती का एसपी बनाया गया है. इस क्रम में सेनानायक 38वीं वाहिनी, अलीगढ़ से श्रद्धा नरेंद्र पांडेय को पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात भेजा गया है.

यूपी में 8 IPS का ट्रांसफर (Photo Credit; UP government)

शासन द्वारा जारी लिस्ट के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक शामली के पद पर तैनात राम सेवक गौतम को पुलिस अधीक्षक पीटीएस मुरादाबाद बनाया गया है. वहीं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात के पद पर तैनात अरविंद मिश्रा को पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग, लखनऊ स्थानांतरित किया गया है. वहीं, पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती के पद पर तैनात घनश्याम को पुलिस अधीक्षक सतर्कता अधिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ तथा सेनानायक 38वीं वाहिनी अलीगढ़ से श्रद्धा नरेंद्र पांडे को एसपी कानपुर देहात बनाया गया है.

पुलिस अधीक्षक स्पेशल सुरक्षा बल लखनऊ राहुल भाटी को पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती की नई जिम्मेदारी दी गई है. लाखन सिंह यादव को सेनानायक 38वीं वाहिनी पीएसी, अलीगढ़ नियुक्त किया गया है. इससे पहले वह पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में तैनात थे. इसी तरह पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक बागपत नरेंद्र प्रताप सिंह को पुलिस अधीक्षक शामली बनाया गया है. डॉ. प्रवीन रंजन सिंह पुलिस उपायुक्त/ अपर पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को पुलिस उपायुक्त पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर भेजा गया है.

बता दें कि इसके पहले योगी सरकार ने 27 अगस्त को 4 आईपीएस का ट्रांसफर किया था. जबकि इसके एक दिन पहले 5 आईपीएस का ट्रांसफर हुआ था. इस तरह 24 घंटे में 9 अफसरों का तबादला हुआ. इसमें आईपीएस विजय सिंह मीना को लखनऊ से सीतापुर, आकाश कुलहरि को लखनऊ से झांसी, झांसी के डीआईजी केशव कुमार चौधरी को गाजियाबाद, कल्पना सक्सेना को गाजियाबाद से मेरठ भेजा गया.

