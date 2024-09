ETV Bharat / state

UP में फिर तबादले; योगी सरकार ने 8 जिलों के पुलिस कप्तान समेत 17 IPS अफसर बदले, प्रभाकर चौधरी DIG अलीगढ़ बने, औरैया SP चारू निगम हटाई गईं - IPS transfer in UP

यूपी में 17 आईपीएस बदले गए. ( Photo Credit; ETV Bharat )

योगी सरकार ने इन आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र बदले हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 17 IPS अफसरों का तबादला कर दिया है. इसमें 8 जिलों के कप्तानों को भी बदला गया है. जिन जिलों के पुलिस कप्तान बदले गए हैं, उनमें झांसी, सोनभद्र, उन्नाव, औरैया, महोबा, शाहजहांपुर, रायबरेली और संभल शामिल है. योगी सरकार ने इन आईपीएस अफसरों के कार्यक्षेत्र बदले हैं. (Photo Credit; ETV Bharat) योगी सरकार ने औरैया की एसपी चारु निगम को हटा दिया है, उन्हें 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद का सेननायक बनाया गया है. उनकी जगह लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी अभिजीत आर शंकर को कप्तान बनाया गया है. वहीं एसएसपी झांसी राजेश एस को एसपी शाहजहांपुर, सेनानायक 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद सुधा सिंह को झांसी का SSP बनाया गया है. सोनभद्र SP यशवीर सिंह को रायबरेली और SP उन्नाव सिद्धार्थ शंकर मीना को प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में डीसीपी बनाया गया है. उनके स्थान पर दीपक भूकर को उन्नाव की जिम्मेदारी दी गई है.

