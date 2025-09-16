ETV Bharat / state

यूपी के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर, लखनऊ में नए कमिश्नर की तैनाती

आईएएस विजय विश्वास पंथ को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया है.

Etv Bharat
यूपी में आईएएस अफसरों का ट्रांसफर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2025 at 7:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेशी में बड़ा बदलाव हुआ है. सीएम योगी के निर्देश पर मंगलवार देर शाम 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है. जिसमें आईएएस विजय विश्वास पंथ को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया है. जबकि वर्तमान कमिश्नर रोशन जैकब को सचिव खाद्य एवं सुरक्षा बनाया गया है.

खबर अपडेट की जा रही है...

ट्रांसफर लिस्ट.
ट्रांसफर लिस्ट. (UP Government)
ट्रांसफर लिस्ट.
ट्रांसफर लिस्ट. (UP Government)

For All Latest Updates

TAGGED:

16 IAS OFFICERS TRANSFER UPLUCKNOW COMMISSIONER TRANSFERROSHAN JACOB TRANSFERIAS TRANSFER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.