यूपी के ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव, 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर, लखनऊ में नए कमिश्नर की तैनाती
आईएएस विजय विश्वास पंथ को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया है.
Published : September 16, 2025 at 7:59 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेशी में बड़ा बदलाव हुआ है. सीएम योगी के निर्देश पर मंगलवार देर शाम 16 IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है. जिसमें आईएएस विजय विश्वास पंथ को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया है. जबकि वर्तमान कमिश्नर रोशन जैकब को सचिव खाद्य एवं सुरक्षा बनाया गया है.
