ETV Bharat / state

यूपी में पुलिस में बड़ा फेरबदल; IPS के बाद 13 डीएसपी और 44 एसएपी का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया आदेश

Etv Bharat
पुलिस विभाग में ट्रांसफर. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 8:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः उत्तर प्रदेश में लगातार तबादला एक्सप्रेस दौड़ रही है. 16 IAS और 7 आईपीएस के बाद अब प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग (PPS) अधिकारियों का बुधवार देर शाम ट्रांसफर हुआ है. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से जारी आदेश में 13 पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और 44 अपर पुलिस अधीक्षकों (ASP) का ट्रांसफर हुआ है. ट्रांसफर हुए सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है.

खबर अपडेट की जा रही है..

डिप्टी एसपी के ट्रांसफर की सूची.
डिप्टी एसपी के ट्रांसफर की सूची. (UP Government)
UP Police Headquarters
पीपीएस अधिकारियों की सूची. (UP Police Headquarters)

इसे भी पढ़ें- यूपी में 16 IAS के बाद 7 IPS का ट्रांसफर; ममता रानी चौधरी को मिला प्रमोशन, ADCP से बनीं DCP

For All Latest Updates

TAGGED:

TRANSFER TO UP POLICE13 DSP TRANSFERRED IN UPTRANSFER OF 44 SP IN UPयूपी पुलिस में तबादला सूचीPPS TRANSFER IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जापान की यह तकनीक किसानों को कर देगी मालामाल; बिना मिट्टी के टमाटर-चेरी की पैदावार, जानिए कैसे

शहीदों का पिण्डदान करने वाले गोरखपुर के सुपरहीरो, 15 साल से पूर्वज मान कर रहें तर्पण का कार्य

G-सीरिज नंबर की गाड़ी नीलामी में लेने जा रहे हैं तो इन बातों का रखें ध्यान; वरना हो जाएगी दिक्कत

हड्डियों को 'तोड़ रहा' जिम वर्कआउट; हर माह 60-70 युवाओं को मिल रहा स्लिप डिस्क-लकवे का दर्द

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.