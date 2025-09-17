यूपी में पुलिस में बड़ा फेरबदल; IPS के बाद 13 डीएसपी और 44 एसएपी का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से जारी किया गया आदेश
Published : September 17, 2025 at 8:16 PM IST
लखनऊः उत्तर प्रदेश में लगातार तबादला एक्सप्रेस दौड़ रही है. 16 IAS और 7 आईपीएस के बाद अब प्रांतीय पुलिस सेवा संवर्ग (PPS) अधिकारियों का बुधवार देर शाम ट्रांसफर हुआ है. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से जारी आदेश में 13 पुलिस उपाधीक्षक (DSP) और 44 अपर पुलिस अधीक्षकों (ASP) का ट्रांसफर हुआ है. ट्रांसफर हुए सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है.
खबर अपडेट की जा रही है..
