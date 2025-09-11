ETV Bharat / state

पुलिसकर्मियों का तबादला लिस्ट, लंबे समय से एक जगह पर जमे कर्मियों का ट्रांसफर

धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने ट्रांसफर लिस्ट जारी किया है.

DHAMTARI POLICE TRANSFER LIST
धमतरी पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 11, 2025 at 8:45 AM IST

2 Min Read
धमतरी: जिले में लंबे समय बाद पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों में फेर बदल किए हैं. इसमे लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे पुलिस कर्मियों को भी इधर से उधर किया गया है. माना जा रहा है कि बेहतर पुलिसिंग के लिए तबादला किया गया है.

बुधवार देर शाम धमतरी पुलिस अधीक्षक सूरज सिंह परिहार ने लिस्ट जारी किया है. तबादला आदेश के अनुसार दो उप निरीक्षक, 11 सहायक उप निरीक्षक और 20 प्रधान आरक्षकों का स्थानांतरण किया गया है. पुलिस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और प्रशासनिक कसावट लाने के लिए एसपी ने आदेश निकाला हैं.

DHAMTARI POLICE TRANSFER LIST
धमतरी पुलिस ट्रांसफर (ETV Bharat Chhattisgarh)

बुधवार देर शाम जारी आदेश के अनुसार उपनिरीक्षक कपिश्वर पुष्पकार थाना अर्जुनी से थाना दुगली, लक्ष्मीशंकर मंडलेश्वर अर्जुनी से नगरी, सहायक उप निरीक्षक तेजू राम सिन्हा धमतरी से पुलिस लाइन, भीष्म स्वास्थ्य रुद्री से पुलिस लाइन, कमिल चंद्र सोरी कुरूद से भखारा, नीरज दुबे भखारा से धमतरी, धनीराम नेताम मगरलोड से धमतरी, श्रीराम पटेल नगरी से रुद्री, तान सिंह साहू थाना नगरी से चौकी बिरेझर, शिवनारायण कुर्रे चौकी बिरेझर से थाना नगरी, दक्ष कुमार साहू बिरेझर से मगरलोड, राकेश मिश्रा पुलिस लाइन से थाना बोराई, मोहन निषाद पुलिस लाइन से यातायात भेजे गए हैं.

इसी प्रकार 20 प्रधान आरक्षकों को भी इधर से उधर किया गया है. जिनमें सिटी कोतवाली, अर्जुनी थाना, भखारा, कुरूद, करेली बड़ी, बिरेझर, दुगली, मेचका, रुद्री, मगरलोड थानों में 20 प्रधान आरक्षकों को इधर से उधर स्थानांतरित किया गया है. अब देखना होगा कि एसपी द्वारा स्थानांतरित किए गए पुलिस कर्मियों के आदेश के बाद कानून व्यवस्था में किस प्रकार से सुधार आता है.

