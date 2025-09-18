ETV Bharat / state

बेसिक शिक्षा विभाग में बड़ा फेरबदल; कई जिलों के BSA बदले, हेमंत राव मंडलीय शिक्षा निदेशक बने

आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के बाद योगी सरकार ने शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर किए.

शिक्षा विभाग में तबादले.
शिक्षा विभाग में तबादले. (Photo Credit; ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 10:27 AM IST

2 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इन दिनों धड़ाधड़ ट्रांसफर कर रही है. पहले आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के तबादले हुए. अब बेसिक शिक्षा विभाग में भी सरकार ने बड़ा फेरबदल कर दिया है. बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) के साथ ही कई समकक्ष अफसरों का ट्रांसफर कर दिया है. इन तबादलों में गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव का भी नाम है. उन्हें अब वाराणसी में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बनाया गया है.

पिछले काफी समय से एक ही जिले में जमे बेसिक शिक्षा अधिकारियों का योगी आदित्यनाथ सरकार ने ट्रांसफर कर दिया है. अयोध्या, रायबरेली और बिजनौर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दूसरे जिलों में भेज दिया गया है. बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी वेद प्रकाश राय के मुताबिक बिजनौर के बेसिक शिक्षा अधिकारी योगेंद्र कुमार को उत्तर प्रदेश का पाठ्य पुस्तक अधिकारी बनाया गया है, जबकि गाजीपुर के बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव को वाराणसी में मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक के पद पर भेजा गया है. रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवेंद्र प्रताप सिंह को डायट लखनऊ का उप प्राचार्य और उन्नाव की बीएसए संगीता सिंह को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक गोरखपुर के पद पर तैनाती दी गई है.

डायट अयोध्या के वरिष्ठ प्रवक्ता लालचंद को अयोध्या का बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है, जबकि डायट हापुड़ के वरिष्ठ प्रवक्ता सचिन कसाना को बिजनौर का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाकर भेजा गया है. सहायक उप शिक्षा निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण रतन कीर्ति को मथुरा का बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाया गया है. सहायक उप शिक्षा निदेशक विज्ञान शिक्षा निदेशालय प्रयागराज अनुराग श्रीवास्तव को वाराणसी का बेसिक शिक्षा अधिकारी बना दिया गया है.

बता दें कि अभी योगी सरकार की तरफ से अन्य जिलों में भी पिछले काफी समय से तैनात बेसिक शिक्षा अधिकारियों और समकक्ष अधिकारियों का तबादला होना है. पिछले दिनों बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादलों की एक सूची वायरल हुई थी, लेकिन वह सही नहीं थी, पर इस बार जो तबादले हुए हैं उनमें कई अधिकारियों को मनचाही पोस्टिंग मिल गई है तो कई को प्रमोशन के साथ ट्रांसफर की खुशी मिली है.

