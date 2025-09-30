छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल, व्याख्याता और प्रधान पाठक का तबादला, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग ने बड़ा ट्रांसफर ऑर्डर जारी किया है. जिनमें कई व्याख्याता और कई प्राचार्य शामिल हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 30, 2025 at 8:41 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षाकर्मियों का तबादला किया है. इनमें व्याख्याता, प्राचार्य और प्रधान पाठक शामिल हैं. यह ट्रांसफर आदेश मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नया रायपुर से जारी हुआ है. जिसमें प्राचार्य व्याख्याता और प्रधान पाठक के नाम शामिल हैं. इससे पहले 26 सितंबर को भी बड़े पैमाने पर तबादला आदेश जारी किए गए थे. जिसमें विभाग के अधिकारी कर्मचारी और प्रशासनिक कर्मी शामिल थे.
ट्रांसफर ऑर्डर के बारे में पूरी जानकारी: व्याख्याता मनजीत सिंह राजपूत को शासकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय विनायकपुर दुर्ग से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी प्राचार्य सेजेस हिंदी मध्यम जेआरडी शासकीय बहु उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विकासखंड दुर्ग जिला भेजा गया है.
- प्राचार्य शीला तोलानी को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तामासिवनी अभनपुर से तबादला कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मठ पुरैना रायपुर भेजा गया है.
- प्राचार्य संतोष कुमार गुप्ता का शासकीय नवीन कन्या हाई स्कूल बीजापुर से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा बनाया गया है.
- व्याख्याता नागेश्वर निषाद का शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेमेड विकासखंड बीजापुर से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी बीजापुर बनाया गया है.
- व्याख्याता एमवी राव का शासकीय कन्या आवासीय हाई स्कूल पोटा केबिन नेमेड बीजापुर से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी उसूर विकासखंड बीजापुर भेजा गया है.
- प्राचार्य पीसी मरकले का प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बालोद से तबादला किया गया है. उन्हें प्राचार्य डाइट अछोटी जिला दुर्ग भेजा गया है.
- प्राचार्य मधुलिका तिवारी का प्राचार्य डाइट अछोटी जिला दुर्ग से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी बालोद बनाया गया है.
- प्राचार्य प्रमोद ठाकुर का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुधा पाल विकासखंड जिला बस्तर से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी दंतेवाड़ा बनाया गया है.
- व्याख्याता राजीव कुमार सिंह का प्रभारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी ओडगी जिला सूरजपुर से तबादला किया गया है. उन्हें शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोड़ा विकासखंड ओडगी जिला सूरजपुर भेजा गया है.
- व्याख्याता संजय वर्मा का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंडी विकासखंड मरवाही जिला से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही बनाया गया है.
- सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र साहू का सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर लोहारा से ट्रांसफर किया गया है. उन्हें प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी सहसपुर लोहारा भेजा गया है.
- व्याख्याता संजय दुबे का स्वामी करपात्री जी उत्तर माध्यमिक विद्यालय कवर्धा से तबादला किया गया है. उन्हें प्रभारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी कवर्धा भेजा गया है.