ट्रेनों में यात्रियों की शिकायतों पर तत्काल होगा एक्शन; रेलवे ने तैयार की रणनीति, IRCTC चला रहा सतर्कता अभियान

यात्रियों को अच्छी क्वालिटी का खाना उपलब्ध कराने पर जोर, कचरा प्रबंधन के लिए भी किया जा रहा जागरूक.

स्टाफ और यात्रियों को जागरूक कर रहा रेलवे.
स्टाफ और यात्रियों को जागरूक कर रहा रेलवे. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2025 at 8:06 PM IST

लखनऊ : ट्रेनों में यात्रियों की शिकायतों का अब जल्द समाधान हो सकेगा. कंप्लेन आने पर आईआरसीटीसी तत्काल एक्शन लेगा. इसे लेकर रेलवे की ओर से 3 माह का सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है. इस पहल से यात्रियों को ट्रेन में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सकेगा और वह ओवर चार्जिंग का शिकार भी नहीं होंगे. आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी.

ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों की अक्सर खाने संबंधी शिकायतें रेलवे के पास पहुंचती हैं. यात्रियों को समय पर इन शिकायतों का समाधान नहीं मिल पाता है. खाने की गुणवत्ता और ओवरचार्जिंग की सबसे ज्यादा शिकायतें आईआरसीटीसी को यात्रियों की तरफ से मिल रहीं हैं. इन शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराने के लिए आईआरसीटीसी की तरफ से तीन माह का सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है.

आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की जा रही है. ग्राहकों को जो सेवा दी जा रही है, उसके बारे में उन्हें बताया जा रहा है कि जिससे वे बेहतर तरीके से सुविधाओं को हासिल कर सकें. कोई समस्या आती है तो उसके निस्तारण की क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी दी जा रही है.

चीफ रीजनल मैनेजर ने बताया कि यात्रियों को यह जानकारी दी जा रही है कि वे किन माध्यमों से अपनी शिकायतें भेज सकते हैं. वर्तमान में आईआरसीटीसी की तरफ से स्वच्छता पखवाड़ा भी मनाया जा रहा है. साफ-सफाई को लेकर जागरूक किया जा रहा है. कचरा प्रबंधन के कांसेप्ट को समझाया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि आईआरसीटीसी की तरफ से हिंदी पखवाड़ा भी आयोजित किया जा रहा है. इसमें ज्यादा से ज्यादा जोर हिंदी भाषा पर दिया जा रहा है. आपसी वार्तालाप के लिए और जितने टूरिज्म और कैटरिंग के कस्टमर हैं, उनके साथ हिंदी भाषा का इस्तेमाल करने पर पूरा जोर रहता है. लिखने और पढ़ने में हिंदी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे हिंदी को प्रचारित और प्रसारित किया जा सके.

रेल मदद ऐप के जरिए यात्री सफर के दौरान आने वाली शिकायतें कर सकते हैं. 139 नंबर पर भी बता सकते हैं. इसके अलावा संबंधित drm के एक्स हैंडल पर भी शिकायत कर सकते हैं. इन सभी माध्यमों से आने वाली शिकायतों का समाधान आईआरसीटीसी करता है.

