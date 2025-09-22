ETV Bharat / state

ट्रेनों में यात्रियों की शिकायतों पर तत्काल होगा एक्शन; रेलवे ने तैयार की रणनीति, IRCTC चला रहा सतर्कता अभियान

स्टाफ और यात्रियों को जागरूक कर रहा रेलवे. ( Photo Credit; ETV Bharat )

Published : September 22, 2025

लखनऊ : ट्रेनों में यात्रियों की शिकायतों का अब जल्द समाधान हो सकेगा. कंप्लेन आने पर आईआरसीटीसी तत्काल एक्शन लेगा. इसे लेकर रेलवे की ओर से 3 माह का सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है. इस पहल से यात्रियों को ट्रेन में अच्छी क्वालिटी का खाना मिल सकेगा और वह ओवर चार्जिंग का शिकार भी नहीं होंगे. आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी. ट्रेनों में सफर के दौरान यात्रियों की अक्सर खाने संबंधी शिकायतें रेलवे के पास पहुंचती हैं. यात्रियों को समय पर इन शिकायतों का समाधान नहीं मिल पाता है. खाने की गुणवत्ता और ओवरचार्जिंग की सबसे ज्यादा शिकायतें आईआरसीटीसी को यात्रियों की तरफ से मिल रहीं हैं. इन शिकायतों का तत्काल निस्तारण कराने के लिए आईआरसीटीसी की तरफ से तीन माह का सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है. आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) आईआरसीटीसी के चीफ रीजनल मैनेजर अजीत कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया कि लोगों को जागरूक करने के साथ-साथ पारदर्शिता लाने की व्यवस्था की जा रही है. ग्राहकों को जो सेवा दी जा रही है, उसके बारे में उन्हें बताया जा रहा है कि जिससे वे बेहतर तरीके से सुविधाओं को हासिल कर सकें. कोई समस्या आती है तो उसके निस्तारण की क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी दी जा रही है.