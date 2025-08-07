Essay Contest 2025

उत्तर-मध्य रेलवे के 790 Km रूट पर ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली; प्रयागराज, आगरा, झांसी मंडल के 14 रेलवे रूट होंगे सुरक्षित - RAILWAY NEWS

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 7:16 AM IST

प्रयागराज: रेल यात्रियों की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने बड़ा कदम उठाया गया है. रेलवे ने NCR के 790 किलोमीटर रेल मार्ग पर अत्याधुनिक 'कवच' प्रणाली लगाने की योजना को मंजूरी दी है. इसके लिए कुल 309.26 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है. कवच प्रणाली ट्रेनों को आपस में टकरने से रोकेगी.

यह परियोजना रेलवे बोर्ड के उस अंब्रेला प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसके तहत पूरे देश में रेल सुरक्षा के लिए 'कवच' और संचार प्रणाली (LTE) लगाई जा रही है. इस राष्ट्रीय परियोजना की कुल लागत 27,693 करोड़ रुपए है, जिसमें से उत्तर मध्य रेलवे को 540 करोड़ रुपए मिले हैं. इसी में से 309.26 करोड़ रुपए की लागत से कवच प्रणाली इंस्टाल की जाएगी.

इन रेलखंडों पर लगेगी 'कवच' प्रणाली: यह प्रणाली प्रयागराज, आगरा और झांसी मंडलों के 14 रेलखंडों पर लगाई जाएगी. इनमें शिकोहाबाद-फर्रुखाबाद, धौलपुर-सर्मथुरा, भांडई-उदईमोड़, ललितपुर-खजुराहो, बिरलानगर-उदईमोड़, खजुराहो-महोबा, एआईटी-कोंच, अलीगढ़-हरदुआगंज, खुर्जा जंक्शन-खुर्जा सिटी, बरहन-एटा, इटावा-मैनपुरी, कानपुर-अनवरगंज, मोहारी-टंटपुर और उदईमोड़-इटावा खंड शामिल हैं.

तय समयसीमा में पूरा होगा काम: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह योजना तय समयसीमा में, पूरी गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के साथ पूरी की जाएगी. रेलवे का लक्ष्य है, कि अगले 6 सालों में देश के प्रमुख रेल मार्गों पर 'कवच' 4.0 प्रणाली को लागू कर दिया जाए. अब तक 30,000 से ज्यादा रेलवे कर्मचारियों को इस तकनीक का प्रशिक्षण दिया जा चुका है. रेलवे हर साल सुरक्षा पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रहा है. ‘कवच’ उसी दिशा में बड़ा कदम है.

क्या है कवच प्रणाली: उत्तर मध्य रेलवे के जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि रेलवे की 'कवच' प्रणाली एक स्वदेशी तकनीक है, जो ट्रेनों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है. यह सिस्टम ट्रेन को सामने से आ रही दूसरी ट्रेन से टकराने से रोकता है. सिग्नल जंप होने पर ब्रेक लगाता है और तेज रफ्तार को कंट्रोल करता है. कवच प्रणाली ट्रेन के इंजन, सिग्नलों और ट्रैक पर लगे उपकरणों के बीच रेडियो और GPS के माध्यम से कम्युनिकेशन करता है.

जैसे ही कोई खतरा होता है, या ट्रेन सिग्नल तोड़ती है, यह सिस्टम अपने आप ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक देता है. यह तकनीक लोको पायलट को समय रहते अलर्ट देती है और खराब मौसम या धुंध में भी ट्रेन संचालन को सुरक्षित बनाती है. रेलवे अगले कुछ वर्षों में इस तकनीक को देश भर के प्रमुख मार्गों पर लागू करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है.

