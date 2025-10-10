ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! 5 से 7 दिसंबर तक कैंसिल रहेंगी यह ट्रेनें, कई गाड़ियों के रूट बदले, देखें पूरी लिस्ट

कई ट्रेनों को मरीपत–चिपयाना बुजुर्ग–गाजियाबाद की तीसरी लाइन से चलाया जाएगा.

प्रतीकात्मक तस्वीर
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

October 10, 2025

प्रयागराज : दिल्ली मंडल के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर यार्ड कार्य के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ है. 5 से 7 दिसंबर 2025 तक कुछ ट्रेनों को निरस्त, कुछ को रीशेड्यूल, कुछ का मार्ग परिवर्तन और कुछ को रेग्यूलेट किया जाएगा. इसके अलावा कई ट्रेनों को मरीपत–चिपयाना बुजुर्ग–गाजियाबाद की तीसरी लाइन से चलाया जाएगा.

उत्तर मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि यह सभी परिवर्तन गाजियाबाद यार्ड कार्य को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं. कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन संचालन सामान्य रूप से बहाल कर दिया जाएगा. यात्रियों से अपील है कि यात्रा से पहले ट्रेन का समय, रूट और संचालन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके.

निरस्त की गईं ट्रेनें : ट्रेन नंबर 64104 दिल्ली–दनकौर प्रारम्भिक स्टेशन से 7 दिसंबर को निरस्त रहेगी. इसके अलावा ट्रेन नंबर 64109 दनकौर–शकूरबस्ती प्रारम्भिक स्टेशन, ट्रेन नंबर 64167 गाजियाबाद–टूंडला प्रारम्भिक स्टेशन, ट्रेन नंबर 64168 टूंडला–गाजियाबाद प्रारम्भिक स्टेशन से 7 दिसंबर को निरस्त रहेगी. ट्रेन संख्या 64102 दिल्ली–अलीगढ़ प्रारम्भिक स्टेशन से 6 दिसंबर को निरस्त रहेगी. ट्रेन संख्या 64101 अलीगढ़–दिल्ली प्रारम्भिक स्टेशन से 7 दिसंबर को निरस्त रहेगी.

इनका रूट बदला गया : ट्रेन नंबर 20434 श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा–सूबेदागंज प्रारम्भिक स्टेशन से 6 दिसंबर को अंबाला कैंट–सहारनपुर–मेरठ शहर–खुर्जा के रास्ते चलेगी. इस ट्रेन का कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, समलखा, सोनीपत, नरेला, आदर्श नगर दिल्ली, सब्जी मंडी, दिल्ली स्टेशन पर ठहराव नहीं रहेगा.

रीशेड्यूल की गई ट्रेनें : ट्रेन नंबर 22436 नई दिल्ली–वाराणसी (वंदे भारत एक्सप्रेस) प्रारम्भिक स्टेशन नई दिल्ली से 7 दिसंबर को निर्धारित समय से 80 मिनट विलंब से चलेगी और सुबह 07:20 बजे प्रस्थान करेगी.

- ट्रेन नंबर 22426 आनन्द विहार टर्मिनल–अयोध्या कैंट (वंदे भारत एक्सप्रेस) प्रारम्भिक स्टेशन आनन्द विहार टर्मिनल से 7 दिसंबर को निर्धारित समय से 90 मिनट विलंब से चलेगी और सुबह 07:40 बजे प्रस्थान करेगी.

- ट्रेन नंबर 12004 नई दिल्ली–लखनऊ (शताब्दी एक्सप्रेस) प्रारम्भिक स्टेशन नई दिल्ली से 7 दिसंबर को निर्धारित समय से 70 मिनट विलंब से चलेगी और सुबह 07:20 बजे प्रस्थान करेगी.

- ट्रेन नंबर 12312 कालका–हावड़ा एक्सप्रेस प्रारम्भिक स्टेशन कालका से 6 दिसंबर को निर्धारित समय से 60 मिनट विलंब से चलेगी और रात 12:55 बजे प्रस्थान करेगी.

- ट्रेन नंबर 18102 जम्मू तवी–टाटानगर को 6 दिसंबर को गाजियाबाद स्टेशन से 30 मिनट रोका जाएगा.

तीसरी लाइन से चलने वाली ट्रेनें : इन ट्रेनों का संचालन मरीपत–चिपयाना बुजुर्ग–गाजियाबाद के रास्ते तीसरी लाइन से किया जाएगा. ट्रेन नंबर 15707 कटिहार–अमृतसर (5 दिसंबर), ट्रेन नंबर 14217 प्रयागराज संगम–चंडीगढ़ (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 02569 दरभंगा–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12801 पूरी–आनंद विहार टर्मिनल (5 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12397 गया–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 14005 सीतामढ़ी–आनंद विहार टर्मिनल (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 15658 कामाख्या–दिल्ली (5 दिसंबर), ट्रेन नंबर 02563 बरौनी–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12565 दरभंगा–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12555 गोरखपुर–बठिंडा (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 14117 प्रयागराज–भिवानी (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 15743 बालुरघाट–बठिंडा (5 दिसंबर), ट्रेन नंबर 22433 गाजीपुर सिटी–आनंद विहार टर्मिनल (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12451 कानपुर सेंट्रल–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12303 हावड़ा–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 22437 प्रयागराज–आनंद विहार टर्मिनल (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12553 ललित ग्राम–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12427 रीवा–आनंद विहार टर्मिनल (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12417 प्रयागराज–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12225 आजमगढ़–दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12367 भागलपुर–आनंद विहार टर्मिनल (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12309 राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 03697 गया–दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12393 राजेंद्र नगर टर्मिनल–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12559 बनारस–नई दिल्ली (6 दिसंबर), ट्रेन नंबर 12571 गोरखपुर–आनंद विहार टर्मिनल (6 दिसंबर) को तीसरी लाइन से किया जाएगा.

