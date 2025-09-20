ETV Bharat / state

कुड़मी समाज के रेल रोको आंदोलन का असर, पटना से आज नहीं आएगी वंदे भारत, हवाड़ा शताब्दी सहित कई ट्रेनें प्रभावित

रांची: एसटी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर कुड़मी समाज के 'रेल टेका डहर छेका' आंदोलन का रेलवे परिचालन पर व्यापक असर पड़ा है. कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया. कई ट्रेनों के रूट डायवर्ट किए गए हैं तो कई के टाइमिंग में बदलाव किया गया है. खास बात है कि आंदोलन की वजह से रांची-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रद्द हो गई है. शनिवार पटना-रांची वंदे भारत ट्रेन भी रांची रेलवे स्टेशन नहीं आएगी. यही हाल हावड़ा-रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस का भी है. टाटीसिल्वे और मुरी स्टेशन पर आंदोलन कर रहे कुड़मी समाज के लोगों ने कहा कि एसटी आरक्षण नहीं मिलने से उनका समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है. आजादी से पहले जब एसटी का दर्जा था तो अब क्यों नहीं.

आंदोलन से प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट