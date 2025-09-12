समाज कल्याण विभाग ने की पहल; अधिकारियों को तीन ऑनलाइन कोर्स की लेनी होगी ट्रेनिंग, जानें कब तक करना होगा रजिस्ट्रेशन
विभाग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित करेगा मिशन कर्मयोगी पखवाड़ा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 12, 2025 at 9:43 PM IST
लखनऊ : समाज कल्याण विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये मिशन कर्मयोगी के तहत तीन ऑनलाइन कोर्स की ट्रेनिंग को अनिवार्य कर दिया है. इस ट्रेनिंग के लिए विभाग के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को 14 सितंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विभाग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मिशन कर्मयोगी पखवाड़ा आयोजित करेगा. जिसके तहत इन सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी. यह जानकारी प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने दी है.
मंत्री की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मिशन कर्मयोगी पखवाड़े के दौरान अधिकारियों से लेकर सभी नियमित व संविदा कर्मचारी तक को किन्हीं तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में खुद को पंजीकृत कराकर उसे पास करना होगा. आईओजीटी कर्मयोगी पोर्टल पर इसके लिए सभी को पंजीकरण अनिवार्य रूप से करना होगा.
इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के निदेशक कुमार प्रशांत ने बताया कि सभी कार्मिकों को न्यूनतम तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रवेश लेकर उसे पास करना होगा. सतत कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभाग की ओर से यह कदम उठाया गया है, जिसमें कार्यालय स्तर पर योग ब्रेक, कार्यालय स्थल पर यौन उत्पीड़न अधिनियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सूचना का अधिकार अधिनियम से जुड़े ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की ट्रेनिंग उन्हें लेनी होगी. ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर विभाग की तरफ से सम्मानित किया जाएगा.
यह भी पढ़ें : छात्रवृत्ति घोटाले में समाज कल्याण विभाग के पूर्व निदेशक गिरफ्तार, 7 करोड़ से अधिक का किया था गबन