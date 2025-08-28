ETV Bharat / state

कार्यक्रम में कुल 185 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 115 बेसिक शिक्षा विभाग, 38 भारतीय डाक, 30 सीएससी तथा 02 श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड से थे.

आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को दी गई ट्रेनिंग.
आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों को दी गई ट्रेनिंग. (फुटेज सोर्स- UIDAI लखनऊ.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 10:56 PM IST

लखनऊ : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आधार ऑपरेटरों और सुपरवाइजरों के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस कार्यशाला में प्रतिभागियों को आधार नामांकन और अपडेट की प्रक्रिया को और अधिक सरल एवं सुरक्षित बनाने हेतु लॉन्च किए गए नवीनतम यूनिवर्सल क्लाइंट (यूसी) सॉफ़्टवेयर के उपयोग पर विस्तार से प्रशिक्षित किया गया.

कार्यशाला के मुख्य अतिथि सुनील कुमार राय, पोस्टमास्टर जनरल, लखनऊ मुख्यालय परिक्षेत्र रहे. प्रशिक्षण का संचालन सुमित भटनागर ने किया, जिन्होंने यूसी सॉफ्टवेयर की प्रमुख विशेषताओं और लाभों पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि यह प्रणाली पिछले ईसीएमपी प्लेटफॉर्म की तुलना में अधिक तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल है. प्रशिक्षण सत्र में रीयल-टाइम दस्तावेज सत्यापन, अद्यतन नामांकन प्रक्रिया, डेटा सुरक्षा, स्वीकार्य दस्तावेजों की अद्यतन सूची, भुवन आधार पोर्टल, विशेष MBU अभियान तथा डेटा गुणवत्ता और अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा की गई.

कार्यशाला में आयोजित प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान आधार संचालकों ने तकनीकी व प्रक्रियागत सवाल पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने समाधान प्रस्तुत किया. प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को नागरिक-केंद्रित सेवा और पेशेवर आचरण अपनाने पर बल देते हुए, बेहतर दक्षता व सटीकता के लिए यूसी प्लेटफॉर्म को अपनाने की अपील की.
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 185 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 115 बेसिक शिक्षा विभाग, 38 भारतीय डाक, 30 सीएससी तथा 02 श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड से थे.

कार्यशाला का उद्देश्य राज्यभर में आधार नामांकन एवं अपडेट कार्य से जुड़े कर्मचारियों की कौशल क्षमता बढ़ाना, सेवा की गुणवत्ता को मजबूत करना और समय-समय पर तकनीकी अपडेट सुनिश्चित करना रहा.

