ETV Bharat / state

गोरखपुर में SSB की पासिंग आउट परेड; ट्रेनी आरक्षियों ने दिखाए अद्भुत करतब, परिजन हुए रोमांचित

डीआईजी असेम हेमोचंद्रा ने आरक्षियों के अनुशासित और भव्य परेड प्रदर्शन की सराहना की. जवानों से कहा- देश के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करें.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 15, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर: एसएसबी जवानों के दूसरे बैच की सोमवार को पासिंग आउट परेड (POP) समारोह, प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र सीमा बल, गोरखपुर में हुई. इस दौरान प्रशिच्छुओं के हैरतंगेज कारनामे देखकर समारोह में उपस्थित अधिकारी और प्रशिक्षुओं के परिजनों रोमांचित हो उठे.

प्रथम स्थान पाने वालों को पुरस्कार मिला: इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में असेम हेमोचंद्रा, उप महानिरीक्षक, SSB मौजूद रहे. उन्होंने परेड की सलामी ली. इसके बाद आरक्षियों को शपथ ग्रहण कराई गयी. इसके साथ ही उन्होंने देश सेवा की ओर प्रथम कदम बढ़ाया. विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान अर्जित करने वाले आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया.

गोरखपुर में सीमा सुरक्षा बल के पासिंग आउट परेड (Video Credit: ETV Bharat)

सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मान: बेस्ट फिजिकल फिटनेस ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- केहर सिंह, बेस्ट आउटडोर ट्रेनी मुख्य आरक्षी- अंकित कुमार, बेस्ट ड्रिल व टर्नआउट ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- मनीषा, बेस्ट फायरर ट्रेनी- मुख्य आरक्षी - प्रमोद कुमार, बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- हिमांशु, बेस्ट इनडोर ट्रेनी आरक्षी- अनुराग कुमार, बेस्ट ओवरआल ट्रेनी- आरक्षी- रोहित रघुवंशी, बेस्ट प्रशिक्षक- आरक्षी (सामान्य) जी. राजेन्द्र कुमार रहे.

दर्शक और परिजन हुए मंत्रमुग्ध: इस प्रोग्राम में डीआईजी असेम हेमोचंद्रा ने आरक्षियों के अनुशासित एवं भव्य परेड प्रदर्शन की सराहना की. साथ ही उन्होंने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया. उन्होंने आरक्षियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.

समारोह के दौरान नव आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों द्वारा मास पीटी, निहत्था लड़ाई, वॉल्टिंग हॉर्स, राइफल टैटू ड्रिल डॉग शो ब्रास बैंड प्रदर्शन एवं IED के प्रभाव से संबंधित रोमांचक डेमोंस्ट्रेशन पेश किए गए, जिन्होंने उपस्थित दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
प्रशिच्छुओं के हैरतंगेज कारनामे दिखे. (Photo Credit: ETV Bharat)

सैनिकों ने कई तरीके के करतब दिखाए: सशस्त्र सीमा बल के 28 जवान इसके बाद देश की सेवा में शामिल हो गए. इन जवानों ने कड़ी ट्रेनिंग करके अपनी योग्यता को साबित किया कि वह देश की सरहदो की रक्षा के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं. जवानों ने अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए तरह-तरह के करतब दिखाए. मौके पर मौजूद लोगों ने जवानों का उत्साहवर्धन करते हुए उनका हौसला बढ़ाया.

28 जवान बने देश की सीमाओं के प्रहरी: डीआईजी असेम हेमो चंद्रा, डीआईजी डीके मिश्रा और डीआईजी मुन्ना सिंह ने जवानों के कंधों पर रैंक्स लगाईं. जवानों के परिजनों ने भी जवानों का उत्सवर्धन किया. डीआईजी असेम हेमोचंद्रा ने कहा कि इन जवानों ने अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लिया है.

Photo Credit: ETV Bharat
आरक्षियों को शपथ ग्रहण भी कराई गयी. (Photo Credit: ETV Bharat)

महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ट्रेनी शामिल: यह सरहदों की रक्षा के लिए भेजे जाएंगे. दीक्षांत पासिंग आउट परेड में 28 जवानों में कांस्टेबल व हेड कांस्टेबल के वेटरनरी के जवान रहे. जिन्होंने 11 महीने की कठिन प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी दक्षता का परिचय दिया है. इस ट्रेनिंग में महाराष्ट्र, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से ट्रेनी शामिल हुए थे.

यह भी पढ़ें- पंचायती राज विभाग और IIM लखनऊ के बीच MoU; पंचायत प्रतिनिधियों को मिलेगा प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी प्रशिक्षण

For All Latest Updates

TAGGED:

TRAINEES SHOW AMAZING PERFORMANCESSB PASSING OUT PARADEDIG ASEEM HEMOCHANDRASASHASTRA SEEMA BALSSB PASSING OUT PARADE IN GORAKHPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IIT कानपुर की बड़ी खोज; शरीर के अंदर दवा कितना कर रही असर, यह तकनीक देगी सटीक जानकारी

रेलवे का 'साहित्यकार' अधिकारी; ट्रेन दौड़ाने के साथ चलाई 'कलम', लिख डालीं 22 किताबें

किसान भाइयो! आने वाली है PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त; करा लें फार्मर रजिस्ट्री वरना नहीं मिलेगा पैसा

मेरठ की 'हाईटेक नर्सरी वाली दीदी'; किसानों के लिए तैयार कर रहीं खास पौधे, 10 महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.