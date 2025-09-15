ETV Bharat / state

गोरखपुर में SSB की पासिंग आउट परेड; ट्रेनी आरक्षियों ने दिखाए अद्भुत करतब, परिजन हुए रोमांचित

Photo Credit: ETV Bharat ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 15, 2025 at 8:05 PM IST 3 Min Read

गोरखपुर: एसएसबी जवानों के दूसरे बैच की सोमवार को पासिंग आउट परेड (POP) समारोह, प्रशिक्षु प्रशिक्षण केंद्र, सशस्त्र सीमा बल, गोरखपुर में हुई. इस दौरान प्रशिच्छुओं के हैरतंगेज कारनामे देखकर समारोह में उपस्थित अधिकारी और प्रशिक्षुओं के परिजनों रोमांचित हो उठे. प्रथम स्थान पाने वालों को पुरस्कार मिला: इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में असेम हेमोचंद्रा, उप महानिरीक्षक, SSB मौजूद रहे. उन्होंने परेड की सलामी ली. इसके बाद आरक्षियों को शपथ ग्रहण कराई गयी. इसके साथ ही उन्होंने देश सेवा की ओर प्रथम कदम बढ़ाया. विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान अर्जित करने वाले आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों को पुरस्कार भी प्रदान किया गया. गोरखपुर में सीमा सुरक्षा बल के पासिंग आउट परेड (Video Credit: ETV Bharat) सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए किया गया सम्मान: बेस्ट फिजिकल फिटनेस ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- केहर सिंह, बेस्ट आउटडोर ट्रेनी मुख्य आरक्षी- अंकित कुमार, बेस्ट ड्रिल व टर्नआउट ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- मनीषा, बेस्ट फायरर ट्रेनी- मुख्य आरक्षी - प्रमोद कुमार, बेस्ट स्पोर्ट्स ट्रेनी- मुख्य आरक्षी- हिमांशु, बेस्ट इनडोर ट्रेनी आरक्षी- अनुराग कुमार, बेस्ट ओवरआल ट्रेनी- आरक्षी- रोहित रघुवंशी, बेस्ट प्रशिक्षक- आरक्षी (सामान्य) जी. राजेन्द्र कुमार रहे. दर्शक और परिजन हुए मंत्रमुग्ध: इस प्रोग्राम में डीआईजी असेम हेमोचंद्रा ने आरक्षियों के अनुशासित एवं भव्य परेड प्रदर्शन की सराहना की. साथ ही उन्होंने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और समर्पण भाव के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया. उन्होंने आरक्षियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की.