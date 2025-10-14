ETV Bharat / state

देवास जिले में ट्रेनिंग के लिए पहुंचे 14 ट्रेनी अफसर, कलेक्टर ने सिखाई कलेक्टरी

इस दौरान ट्रेनी अधिकारियों ने देवास के अदिवासी क्षेत्र पंजापुरा, सोभल्यापुरा, बरझाई ग्राम के विद्यालय, आंगनवाड़ी, स्व सहायता समूह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन का दौरा किया. अधिकारियों ने यहां की कार्यविधि, संचालन को जाना और समझा कि भविष्य में उन्हें भी किस तरह कार्य करना है.

देवास : इन दिनों देवास में 14 ट्रेनी ऑफिसर विजिट के लिए पहुंचे हैं, जिनमें ज्यादातर आईएएस हैं. जिले में आरसीवीपी अकादमी के 121वें संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत ये नवनियुक्त प्रशिक्षु अधिकारी विलेज विजिट कार्यक्रम में शामिल हुए हैं. इस विजिट में नवनियुक्त अधिकारियों ने जिले का दौरा करते हुए शासन किस तरह कार्य करता है, उसकी बारीकियों को समझा.

ट्रेनी ऑफिसर्स ने की ग्रामीणों से चर्चा

विलेज विजिट के दौरान ट्रेनी ऑफिसर्स ने ग्रामीणों से चर्चा की और क्षेत्र की समस्याओं को भी समझने का प्रयास किया. इस ट्रेनिंग बैच में आईएस, एसडीएम, तहसीलदार व कई प्रशासनिक अफसर शामिल रहे. वहीं, विलेज विजिट के अंतिम चरण में देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, अपर कलेक्टर शोभाराम सोलंकी से ट्रेनी अधिकारियों ने भेंट की और उनके कार्य करने के तरीकों को गहराई से जाना. साथ ही प्रशिक्षु अधिकारियों ने अपने अनुभव साझा किए.

ट्रेनिग खत्म होते इन सभी अधिकारियों को प्रभार मिल जाएंगे, जिसके बाद वे इस अनुभव के साथ पदभार ग्रहण कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे.

कैसे होती है आईएएस अफसरों की ट्रेनिंग?

आईएएस (IAS)अफसरों की ट्रेनिंग दो चरणों में होती है. पहले चरण में सभी ट्रेनी अधिकारियों को मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में फाउंडेशन कोर्स के लिए भेजा जाता है. फाउंडेशन कोर्स पूरा होने के बाद ट्रेनी आईएएस अधिकारी लेवल वन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं. इसके बाद उन्हें एक साल की फील्ड ट्रेनिंग पर भेजा जाता है, जिससे वे राज्य और अपने क्षेत्र के बारे में और जान सकें और प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर सकें.