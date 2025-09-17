अररिया रेलवे स्टेशन पर 17 साल बाद सीमांचल एक्सप्रेस का ठहराव, लोगों में खुशी की लहर
अररिया रेलवे स्टेशन पर 17 साल बाद सीमांचल एक्सप्रेस का ठहराव शुरू हुआ.स्थानीय जनता में खुशी और उत्साह का माहौल है. पढ़ें पूरी खबर
Published : September 17, 2025 at 4:32 PM IST
अररिया: कटिहार-जोगबनी रेलखंड पर अररिया रेलवे स्टेशन में सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव की मंजूरी रेलवे ने 16 सितंबर से दे दी थी. 17 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद यह ट्रेन अररिया में पहली बार रुकी, जिससे स्थानीय लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई.
अररिया स्टेशन पर सीमांचल का ठहराव: मंगलवार को सुबह से ही अररिया रेलवे स्टेशन पर लोगों में खुशी का माहौल था. सभी को इंतजार था कि सीमांचल एक्सप्रेस यहां रुकेगी. शाम 9 बजकर 36 मिनट पर ट्रेन संख्या 12487 अररिया रेलवे स्टेशन पर पहुंची, जिसे देखकर स्थानीय जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.
ढोल नगाड़े बजाकर जश्न: ट्रेन के आने पर स्थानीय लोगों ने ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार जश्न मनाया. सीमांचल एक्सप्रेस करीब दो मिनट तक अररिया स्टेशन पर रुकी और फिर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई. इस मौके पर लोग ट्रेन के गार्ड और लोको पायलट का फूलों से स्वागत कर मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की.
सांसद प्रदीप कुमार सिंह को धन्यवाद: स्थानीय लोगों ने अररिया सांसद प्रदीप कुमार सिंह के अथक प्रयासों को सराहा. उन्होंने सांसद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों के कारण ही यह ठहराव संभव हुआ है, जो क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
लोगों में उत्साह: उप मुख्य पार्षद गौतम साह ने कहा कि "सीमांचल एक्सप्रेस के ठहराव से अररिया रेलवे स्टेशन की जनता में काफी उत्साह है. यह मांग लंबे समय से थी और सांसद के प्रयासों से यह पूरी हुई है."
विकास को नई गति मिलेगी: मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्र ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के ठहराव से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी. इससे स्थानीय व्यापार और यातायात में सुधार होगा, जो क्षेत्र के लिए लाभदायक होगा.
ये लोग थे मौजूद: इस अवसर पर मुख्य पार्षद विजय कुमार मिश्र, उप मुख्य पार्षद गौतम साह, संजय प्रधान, छोटेलाल गुप्ता, मनोज भगत, सुधीर गुप्ता, निर्मल साह, पंकज दुर्वेदी सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे. सभी ने ट्रेन के कर्मचारी का फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया.
