त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ी भीड़, अवध-आसाम, पंजाब मेल और अंडमान एक्सप्रेस में नहीं मिल रही सीटें

Published : September 30, 2025 at 11:52 AM IST

जींद: त्योहारी सीजन की शुरुआत होते ही ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ तेजी से बढ़ गई है. खासकर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर की ओर जाने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर और थर्ड एसी कोच फुल हो चुके हैं. इससे प्रवासी यात्रियों को अपने घर पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे की मानें तो ट्रेन नंबर 15910 अवध-आसाम एक्सप्रेस, 12138 पंजाब मेल, 20424 पातालकोट एक्सप्रेस, 16031 अंडमान एक्सप्रेस और 16317 हिमसागर एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में स्लीपर और थर्ड एसी कोच में सीट उपलब्ध नहीं है. कुछ ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है. जानें ट्रेनों की स्थिति: