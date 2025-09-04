लखनऊ : रेलवे प्रशासन की ओर से दशहरा, दीपावली व छठ त्योहारों को ध्यान में रखकर यात्रियों की सुविधा के लिए किशनगंज-अमृतसर, नई दिल्ली-बिहार के हसनपुर रोड और बांद्रा बढ़नी वाया लखनऊ की तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है. इससे यात्रियों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी.









पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज सिंह ने बताया कि ट्रेन संख्या 05734/33 किशनगंज-अमृतसर-किशनगंज वीकली पूजा स्पेशल ट्रेन दो अक्टूबर से 15 नवंबर तक चलाई जाएगी. 05734 किशनगंज-अमृतसर साप्ताहिक पूजा विशेष ट्रेन दो से 13 नवम्बर तक प्रत्येक बृहस्पतिवार को किशनगंज से सुबह 9ः10 बजे चलकर कटिहार, बेगूसराय, गोरखपुर से होते हुए दूसरे दिन चारबाग से सुबह 4ः25 बजे गुजरकर रात 12ः10 बजे अमृतसर पहुंचेगी.

वापसी में 05733 अमृतसर किशनगंज साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन चार अक्टूबर से 15 नवम्बर तक प्रत्येक शनिवार को अमृतसर से सुबह 4ः25 बजे चलकर रात 10ः20 बजे चारबाग होते हुए शाम 5ः30 बजे किशनगंज पहुंचेगी. ट्रेन में स्लीपर के सात, जनरल के चार, थर्ड एसी का एक, सेकेंड एसी के दो, फर्स्ट एसी का एक एवं थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के पांच कोच लगेंगे.

उन्होंने बताया कि इसके अलावा नई दिल्ली-बिहार पूजा स्पेशल ट्रेन एक अक्टूबर से 04098/97 नई दिल्ली-हसनपुर रोड स्टेशन (बिहार)-नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक चलाई जाएगी. 04098 नई दिल्ली हसनपुर रोड पूजा विशेष गाड़ी एक अक्टूबर से 29 नवम्बर तक प्रतिदिन नई दिल्ली से सुबह 9ः30 बजे चलकर ऐशबाग से शाम सात बजे, बादशाहनगर से शाम 7ः30 बजे होते हुए हसनपुर रोड सुबह सवा 10 बजे पहुंचेगी.

वापसी में 04097 हसनपुर रोड नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन दो अक्टूबर से 30 नवम्बर तक प्रतिदिन हसनपुर रोड से दोपहर तीन बजे चलकर बादशाहनगर सुबह आठ बजे, ऐशबाग सुबह 8ः40 बजे और नई दिल्ली शाम 6ः30 बजे पहुंचेगी. ट्रेन में थर्ड एसी इकोनॉमी क्लास के 15 और जनरल श्रेणी के तीन कोच लगाए जाएंगे. ट्रेन संख्या 09043/44 बान्द्रा टर्मिनस-बढ़नी-बान्द्रा टर्मिनस साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन का विस्तार 29 दिसंबर तक किया गया है. 09043 बान्द्रा टर्मिनस बढ़नी 28 दिसम्बर तक प्रत्येक रविवार को बान्द्रा टर्मिनस से रात 12ः05 बजे चलकर दूसरी सुबह 3ः25 बजे लखनऊ होते हुए बढ़नी सुबह आठ बजे पहुंचेगी.

वापसी में 09044 बढ़नी बान्द्रा टर्मिनस 29 दिसम्बर तक प्रत्येक सोमवार को बढ़नी से दोपहर 1ः30 बजे चलकर लखनऊ से शाम 6ः40 बजे होते हुए अगली रात 11ः50 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. ट्रेन में स्लीपर के 18 कोच लगाए जाएंगे.









लखनऊ के गोसाईंगंज में रुकेगी यह ट्रेन : लखनऊ से वाराणसी के बीच संचालित हो रही अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन को शुक्रवार से गोसाईंगंज स्टेशन पर अस्‍थायी ठहराव दिया गया है. 30 नवंबर तक यह स्टॉपेज रहेगा. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

उन्होंने बताया कि ट्रेन संख्या 04217 वाराणसी लखनऊ अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन गोसाईंगंज स्टेशन पर सुबह 8ः40 बजे पहुंचेगी और एक मिनट बाद लखनऊ रवाना हो जाएगी. वापसी में गाड़ी संख्या 04218 लखनऊ वाराणसी अनारक्षित पूजा स्पेशल ट्रेन शाम 7ः05 बजे गोसाईंगंज पहुंचेगी और एक मिनट बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएगी.



यह भी पढ़ें : बहुत जल्द दौड़ेगी पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, लंबी दूरी की यात्रा होगी आसान