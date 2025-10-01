ETV Bharat / state

काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना, 1 हजार यात्री करेंगे तीर्थ दर्शन

राजनांदगांव से काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम के लिए तीर्थ यात्रियों का जत्था रवाना किया गया. श्री रामलला दर्शन योजना के तहत यात्री गए हैं.

Shri Ramlala Darshan Scheme
काशी विश्वनाथ और अयोध्या धाम के लिए ट्रेन रवाना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 1, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read
राजनांदगांव : श्री राम लला दर्शन योजना के तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से बड़ी संख्या में दर्शनार्थियों को स्पेशल ट्रेन से श्री राम लला दर्शन अयोध्या धाम के लिए रवाना किया गया. राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे,छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा और अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई.

1000 से अधिक दर्शनार्थी दर्शन के लिए रवाना : 1000 से अधिक दर्शनार्थी श्री राम लाल दर्शन के लिए अयोध्या धाम के लिए रवाना हुए. आपको बता दें कि श्री राम लला दर्शन के लिए तीसरी ट्रेन राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रवाना हुई. जिसमें राजनांदगांव दुर्ग और बस्तर संभाग के श्रद्धालु रवाना किए गए हैं. ट्रेन के माध्यम से दर्शनार्थी काशी विश्वनाथ के साथ ही अयोध्या धाम में श्री राम लला का दर्शन करेंगे.

ट्रेन में सभी तरह की सुविधाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ट्रेन में की गई खास व्यवस्था : इस ट्रेन में खाने-पीने के साथ ही विशेष सुविधा श्रद्धालुओं के लिए की गई है. मध्यम वर्ग से लेकर गरीब तबके के व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए उनसे आवेदन मंगाया गया था,इसके बाद अब सभी को दर्शन के लिए भेजा गया है. इस ट्रेन के माध्यम से सभी अयोध्या धाम पहुंचकर दर्शन करेंगे. इसके साथ ही रुकने ठहरने की व्यवस्था भी की गई है. बड़ी संख्या में श्रद्धालु राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया हैं.

1 हजार यात्री करेंगे तीर्थ दर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

7 फरवरी 2024 को रवाना हुआ था पहला जत्था : इस बार राजनांदगांव से रवाना होने वाली तीसरे चरण की स्पेशल ट्रेन में राजनांदगांव दुर्ग संभाग और बस्तर संभाग के दर्शनार्थियों को दर्शन के लिए श्री राम लला अयोध्या धाम और काशी विश्वनाथ भेजा गया है. स्पेशल ट्रेन के माध्यम से लगभग 1000 से अधिक दर्शनार्थी रवाना हुए. आपको बता दें कि 11 जनवरी 2024 को मंत्रिमंडल की बैठक में इस तीर्थ दर्शन योजना को मंजूरी मिली थी. 7 फरवरी 2024 को दुर्ग से अयोध्या धाम के लिए तीर्थ यात्रियों का पहला जत्था श्री रामलला दर्शन योजना के तहत रवाना किया गया था.

