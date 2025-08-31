ETV Bharat / state

साइलेंट सिटी अब नहीं रहेगी मौन; पहली बार बजेगा ट्रेन का हॉर्न, जानिए क्यों है आइजॉल के महिला सशक्तिकरण की अलग पहचान - TRAIN AT SAIRANG RAILWAY STATION

नो हॉर्न के चलते साइलेंट सिटी वाले मिजोरम में अब सायरंग रेलवे स्टेशन पर बजने वाला ट्रेन का हॉर्न लोगों को सुनाई देगा.

Photo Credit: ETV Bharat
सायरंग रेलवे स्टेशन पर बजने वाला ट्रेन का हॉर्न (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 31, 2025 at 6:59 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 7:57 PM IST

आइजॉल: मिजोरम की राजधानी आइजॉल जिसे साइलेंट सिटी के रूप में जाना जाता है. ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर ट्रैफिक चाहे जितना ही ज्यादा क्यों न लग जाए, लेकिन छोटे-बड़े किसी भी वाहन से आपको हॉर्न की आवाज सुनाई ही नहीं देगी. लोगों के सब्र और अनुशासन का अगर कोई उदाहरण अपनी आंखों से देखना हो तो फिर मिजोरम आकर देखा जा सकता है.

वाहन चालक लाइन तोड़कर आगे नहीं बढ़ते: नो हॉर्न के चलते साइलेंट सिटी वाले मिजोरम में अब सायरंग रेलवे स्टेशन पर बजने वाला ट्रेन का हॉर्न लोगों को जरूर सुनाई देगा. राजधानी आइजॉल की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतरीन है. एक भी वाहन चालक लाइन तोड़कर आगे नहीं बढ़ता है. मिजोरम की एक और पहचान है महिला सशक्तिकरण. महिलाओं के हाथ में बाजार और घर की कमान है.

राजधानी आइजॉल की ट्रैफिक व्यवस्था बेहतरीन है. (Video Credit: ETV Bharat)

महिलाओं ने मिजोरम को ड्राई स्टेट घोषित करवाया: महिलाओं की इस राज्य में कितनी चलती है इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि महिलाओं ने शराब को लेकर यहां पर विरोध कर दिया, तो सरकार ने मिजोरम को ड्राई स्टेट ही घोषित कर दिया. आमतौर पर देश के विभिन्न शहरों में जब ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते हैं तो रॉन्ग साइड से गाड़ी निकालकर आगे बढ़ना चाहते हैं और लगातार हॉर्न का इस्तेमाल कर ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं. तमाम शहरों में तो लोग बेवजह ही हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं.

नियमों की अनदेखी नहीं करते ड्राइवर: गाड़ियों में कानफोड़ू प्रेशर हॉर्न तक लगाए रहते हैं जिसे बजाते ही लोगों के कान तक बजाने लगते हैं. ऐसे शहरों से इतर मिजोरम की राजधानी आइजॉल में चाहे कितना ही भीषण जाम क्यों न लग जाए या फिर ट्रैफिक पूरी तरह से स्मूद ही क्यों न हो कोई भी वाहन चालक नियमों की अनदेखी नहीं करता. किसी भी कीमत पर कोई हॉर्न नहीं बजाता. जब रास्ता खाली होता जाता है लोग ऑटोमेटिक आगे बढ़ते जाते हैं. यह उनके सब्र और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण है.

आइजॉल को साइलेंट सिटी कहा जाता है: हॉर्न का इस्तेमाल न करने के चलते यहां पर ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं फैलता. इसी वजह से मिजोरम की राजधानी आइजॉल को साइलेंट सिटी के रूप में जाना जाता है. हालांकि 13 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सायरंग से बइरबी के 51 किलोमीटर की रेल लाइन पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाते ही आइजॉल के इसी क्षेत्र में ट्रेनों के हॉर्न की आवाज जरूर गूंजने लगेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
दुकानों पर महिलाएं ही बिजनेस करती नजर आती हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

मिजोरम में महिला सशक्तिकरण पर जोर: मिजोरम में अनुशासन के साथ ही महिला सशक्तिकरण की भी मिसाल कायम है. यहां पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बात को ज्यादा महत्व दिया जाता है. पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं भी आगे बढ़ती हैं. दोपहिया वाहन तो महिलाएं खूब चलाती हैं. कारोबार में भी महिलाएं खूब तेजी दिखाती हैं. फल, कपड़े, सब्जी, जनरल स्टोर और मेडिकल स्टोर जैसी दुकानों पर महिलाएं ही बिजनेस करती नजर आती हैं.

महिलाओं के प्रदर्शन को गंभीरता से लेती है सरकार: मिजोरम में शराब की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है. यह प्रतिबंध यूं ही नहीं लगा. एक होटल के मालिक डेविड बताते हैं कि पहले उनके होटल में बार हुआ करता था. बड़ी संख्या में लोग आते थे लेकिन महिलाओं को ये बुरा लगता था कि उनके पैसे खर्च हो रहे हैं और शराब पीने से अपराध भी बढ़ रहे हैं. इससे समाज को कोई फायदा नहीं होता है.

स्थानीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाती हैं महिलाएं: महिलाओं ने पुरुषों के शराब पीने को लेकर नाराजगी जताते हुए विरोध किया था. इसके बाद सरकार ने मिजोरम को ड्राई स्टेट ही घोषित कर दिया. यहां के लोग तो यह तक बताते हैं कि मिजोरम में अगर 10 महिलाएं भी एक जगह जमा होकर विरोध करने लगे तो सरकार तत्काल एक्टिव हो जाती है और उनकी समस्या का समाधान करती है.
यह भी पढ़ें- मिजोरम के इस चर्च को कहा जाता है पहला सोलोमन टेंपल, जानिए इसकी अनकही-अनसुनी कहानियां और भविष्यवाणी

