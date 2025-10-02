ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: ट्रैक्टर से लदे ट्रेलर और कंटेनर के बीच टक्कर, एक की मौत

क्षतिग्रस्त ट्रेलर ( ETV Bharat Bhilwara )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 2, 2025 at 11:30 AM IST 1 Min Read

भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के 29 मील चौराहे पर गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. जयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर में नए ट्रैक्टर भरे हुए थे. वह अनियंत्रित ट्रेलर अचानक गलत दिशा में मुड़ गया और सामने से भीलवाड़ा की तरफ आ रहे कंटेनर से टकरा गया. थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि ट्रेलर का अनियंत्रित होना दुर्घटना का मुख्य कारण था. इस टक्कर में कंटेनर चालक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. मृतक चालक उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं, ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसे भी पढ़ें- चित्तौड़गढ़: ट्रक की टक्कर से ट्रेलर में लगी भीषण आग, जिंदा जला चालक