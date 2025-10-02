ETV Bharat / state

भीलवाड़ा: ट्रैक्टर से लदे ट्रेलर और कंटेनर के बीच टक्कर, एक की मौत

भीलवाड़ा के गुलाबपुरा हाई लेवल ब्रिज पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर कंटेनर से टकराया, कंटेनर चालक की मौत, ट्रेलर चालक गंभीर घायल.

ट्रैक्टर से लदे ट्रेलर और कंटेनर के बीच टक्कर
क्षतिग्रस्त ट्रेलर (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 2, 2025

भीलवाड़ा: जिले से गुजरने वाले जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुलाबपुरा थाना क्षेत्र के 29 मील चौराहे पर गुरुवार को एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. जयपुर की तरफ से आ रहे एक ट्रेलर में नए ट्रैक्टर भरे हुए थे. वह अनियंत्रित ट्रेलर अचानक गलत दिशा में मुड़ गया और सामने से भीलवाड़ा की तरफ आ रहे कंटेनर से टकरा गया.

थाना प्रभारी हनुमान सिंह ने बताया कि ट्रेलर का अनियंत्रित होना दुर्घटना का मुख्य कारण था. इस टक्कर में कंटेनर चालक मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. मृतक चालक उत्तर प्रदेश राज्य का रहने वाला बताया जा रहा है. वहीं, ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया.

ट्रैक्टरों को नुकसान: ट्रेलर के पीछे लदे हुए नए ट्रैक्टर भी दुर्घटना में काफी क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे के बाद ट्रैक्टरों के टुकड़े-टुकड़े राजमार्ग पर बिखर गए, जिससे करीब चार घंटे तक यातायात बाधित रहा. पुलिस ने सर्विस लेन खोलकर मार्ग को सुचारु किया.

सूचना मिलते ही गुलाबपुरा थाना प्रभारी हनुमान सिंह और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. उन्होंने क्षतिग्रस्त वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाकर यातायात बहाल किया. मृतक कंटेनर चालक के शव को गुलाबपुरा सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रशासन और पुलिस हादसे की जांच में जुटी हुई है.

