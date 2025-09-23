ETV Bharat / state

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर भीषण हादसा; खड़े ट्रक में ट्रेलर ने मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत

उन्नाव में लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर हादसे के बाद पड़े क्षतिग्रस्त वाहन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

उन्नाव: लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में मंगलवार सुबह भीषण हादसा हो गया. हाईवे पर किनारे एक ट्रक खड़ा था. चालक और क्लीनर उसका पंक्चर टायर बदलने का प्रयास कर रहे थे. तभी पीछे से आए तेज रफ्तार ट्रक (ट्रेलर) ने उसमें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण था कि ट्रक चालक, क्लीनर और ट्रेलर चालक, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई.

घटना की जानकारी मिलते ही थाना बांगरमऊ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई. पुलिस टीम ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में जान गंवाने वाले तीनों की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.

हादसे के बाद एक्सप्रेस-वे पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया था, लेकिन पुलिस और यूपीडा टीम की तत्परता से यातायात जल्द ही सामान्य कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि सड़क पर खड़े वाहन और क्षतिग्रस्त ट्रेलर को हटाकर यातायात सुचारू रूप से बहाल कर दिया गया है.