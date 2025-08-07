Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेटे को दवा दिलाने जा रहे पिता की एक्सीडेंट में मौत - RAMNAGAR ROAD ACCIDENT

हादसे के बाद पुलिस ने कैंटर को कब्जे में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

RAMNAGAR ROAD ACCIDENT
रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 7, 2025 at 7:11 PM IST

2 Min Read

रामनगर: बैलपड़ाव इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां गैबुआ के समीप एक बाइक और कैंटर वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई. इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है. हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया है. वहीं, पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्राम रतनपुर बैलपड़ाव निवासी राम बहादुर का 8 वर्षीय बेटा गुड्डू बीमार था. देर रात राम बहादुर अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए बाइक से रामनगर आ रहा था. इसी दौरान जब वह गैबुआ के पास पहुंचा तो उसकी बाइक की एक कैंटर वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका बेटा भी चोटिल हो गया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राम बहादुर को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उनका बेटा गंभीर हालत में इलाजरत है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. जहां शव देख परिजनों में कोहराम मच गया. हादसे के बाद मृतक की पत्नी ने कहा वो तो बस बेटे को दवाई दिलाने गया थे, हमें क्या पता था वो कभी नहीं लौटेंगे. मामले में कोतवाल रामनगर अरुण कुमार सैनी ने कहा हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कैंटर चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

रामनगर: बैलपड़ाव इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां गैबुआ के समीप एक बाइक और कैंटर वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई. इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है. हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया है. वहीं, पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्राम रतनपुर बैलपड़ाव निवासी राम बहादुर का 8 वर्षीय बेटा गुड्डू बीमार था. देर रात राम बहादुर अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए बाइक से रामनगर आ रहा था. इसी दौरान जब वह गैबुआ के पास पहुंचा तो उसकी बाइक की एक कैंटर वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका बेटा भी चोटिल हो गया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राम बहादुर को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उनका बेटा गंभीर हालत में इलाजरत है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. जहां शव देख परिजनों में कोहराम मच गया. हादसे के बाद मृतक की पत्नी ने कहा वो तो बस बेटे को दवाई दिलाने गया थे, हमें क्या पता था वो कभी नहीं लौटेंगे. मामले में कोतवाल रामनगर अरुण कुमार सैनी ने कहा हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कैंटर चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें- अल्मोड़ा के सल्ट क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, एक युवक की मौत, चालक घायल

पढ़ें- चमोली में टला बड़ा हादसा, टेंपो ट्रैवलर पर गिरी चट्टान, बाल-बाल बचे पैसेंजर

पढ़ें- देवप्रयाग के पास खाई में गिरी श्रद्धालुओं की बाइक, SDRF ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन

For All Latest Updates

TAGGED:

रामनगर सड़क हादसारामनगर में दर्दनाक हादसारामनगर लेटेस्ट न्यूजRAMNAGAR ROAD ACCIDENTRAMNAGAR ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड के ऐतिहासिक शहर की जलसमाधि के 21 साल, यादों के झरोखों में 'एक थी टिहरी'

धरती का इंडिकेटर है 'थर्ड पोल', जानें क्यों जरूरी है हिमालय, ग्लोबल वार्मिंग से सीधा कनेक्शन

Explainer: एक क्लिक में जानिए कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव, क्या है वोटिंग प्रॉसेस

नीम करोली बाबा के अनसुने किस्से, कैसे एक ही समय पर दो जगह रहे मौजूद, 40 साल तक की निर्विरोध प्रधानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.