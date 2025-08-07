ETV Bharat / state

रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, बेटे को दवा दिलाने जा रहे पिता की एक्सीडेंट में मौत - RAMNAGAR ROAD ACCIDENT

रामनगर: बैलपड़ाव इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ. यहां गैबुआ के समीप एक बाइक और कैंटर वाहन की जबरदस्त टक्कर हो गई. इस टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बाइक पर सवार 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है. हादसे के बाद इलाके में मातम पसर गया है. वहीं, पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्राम रतनपुर बैलपड़ाव निवासी राम बहादुर का 8 वर्षीय बेटा गुड्डू बीमार था. देर रात राम बहादुर अपने बेटे को दवा दिलाने के लिए बाइक से रामनगर आ रहा था. इसी दौरान जब वह गैबुआ के पास पहुंचा तो उसकी बाइक की एक कैंटर वाहन से सीधी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राम बहादुर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि उनका बेटा भी चोटिल हो गया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों घायलों को रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने राम बहादुर को मृत घोषित कर दिया. वहीं, उनका बेटा गंभीर हालत में इलाजरत है. हादसे की सूचना मिलते ही परिजन भी अस्पताल पहुंच गए. जहां शव देख परिजनों में कोहराम मच गया. हादसे के बाद मृतक की पत्नी ने कहा वो तो बस बेटे को दवाई दिलाने गया थे, हमें क्या पता था वो कभी नहीं लौटेंगे. मामले में कोतवाल रामनगर अरुण कुमार सैनी ने कहा हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हादसे की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कैंटर चालक के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.