ETV Bharat / state

धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, CAF जवान सहित 3 लोगों की मौत

इस हादसे में तीन घरों के चिराग बुझ गए.

DHAMTARI ACCIDENT
धमतरी सड़क हादसा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धमतरी: शनिवार देर शाम नगरी रोड में कुकरेल के पहले दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. रोड किनारे खड़ी भारत माला परियोजना की ट्रक में बाइक सवार जा घुसे. हादसे में सीएएफ के जवान सहित 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.

खड़े ट्रक में घुसी बुलेट: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक किसी काम से बुलेट में धमतरी आए थे. काम के बाद तीनों वापस घर लौट रहे थे. अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी. तभी कुकरेल में माकरदोना मोड़ के पास खड़ी ट्रक में जा घुसे.

जवान सहित 3 की मौत: घटना इतनी भयानक थी कि बुलेट में सवार छत्तीसगढ़ सशस्त्र फोर्स (सीएएफ) के जवान डोमेश्वर नेताम 28 वर्ष पिता भुवनलाल बाइक में ही फंस गये. वहीं उसके साथी दिवस कोर्राम 35 वर्ष पिता श्रीराम दोनों बाजार कुर्रीडीह निवासी और कालेश्वर यादव 31 वर्ष पिता मदन लाल निवासी पीपरछेड़ी सड़क हादसे के शिकार हुए है.

तीन घरों के बुझे चिराग: आसपास लोगों की मदद से तीनों को 108 एम्बुलेंस से धमतरी जिला अस्पताल लाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन, रिश्तेदार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंच गए. इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. केरेगांव पुलिस आगे के कार्रवाई में जुट गई है.

19 साल के आरोपी को मर्डर केस में आजीवन कारावास, धमतरी में एक साल पहले चाबी से वार कर की थी हत्या
सरगुजा में हत्या और हमले की वारदात, टीएस सिंहदेव ने जताई चिंता, साय सरकार पर साधा निशाना
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में डबल मर्डर, अज्ञात बदमाशों की तलाश जारी

For All Latest Updates

TAGGED:

DHAMTARI धमतरी सड़क हादसाधमतरी एक्सीडेंटBHARAT MALA PROJECTROAD ACCIDENT DHAMTARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.