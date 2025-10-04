धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, CAF जवान सहित 3 लोगों की मौत

धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा, CAF जवान सहित 3 लोगों की मौत
इस हादसे में तीन घरों के चिराग बुझ गए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 4, 2025 at 7:16 AM IST
धमतरी: शनिवार देर शाम नगरी रोड में कुकरेल के पहले दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. रोड किनारे खड़ी भारत माला परियोजना की ट्रक में बाइक सवार जा घुसे. हादसे में सीएएफ के जवान सहित 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई.
खड़े ट्रक में घुसी बुलेट: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक किसी काम से बुलेट में धमतरी आए थे. काम के बाद तीनों वापस घर लौट रहे थे. अंधेरा हो गया था और बारिश भी हो रही थी. तभी कुकरेल में माकरदोना मोड़ के पास खड़ी ट्रक में जा घुसे.
जवान सहित 3 की मौत: घटना इतनी भयानक थी कि बुलेट में सवार छत्तीसगढ़ सशस्त्र फोर्स (सीएएफ) के जवान डोमेश्वर नेताम 28 वर्ष पिता भुवनलाल बाइक में ही फंस गये. वहीं उसके साथी दिवस कोर्राम 35 वर्ष पिता श्रीराम दोनों बाजार कुर्रीडीह निवासी और कालेश्वर यादव 31 वर्ष पिता मदन लाल निवासी पीपरछेड़ी सड़क हादसे के शिकार हुए है.
तीन घरों के बुझे चिराग: आसपास लोगों की मदद से तीनों को 108 एम्बुलेंस से धमतरी जिला अस्पताल लाया गया, जहां तीनों को मृत घोषित कर दिया गया. घटना की सूचना मिलते ही परिजन, रिश्तेदार समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला अस्पताल पहुंच गए. इस घटना के बाद गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. केरेगांव पुलिस आगे के कार्रवाई में जुट गई है.