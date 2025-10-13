ETV Bharat / state

बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में दो की मौत, दो घायल

बीकानेर में दर्दनाक हादसा ( फोटो ईटीवी भारत बीकानेर )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : October 13, 2025 at 9:59 AM IST 2 Min Read

बीकानेर : जिले के नापासर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल हो गए. बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र के रायसर के पास भारत माला रोड पर यह हादसा सामने आया. जहां एक ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई. घटना में कार में सवार एक व्यक्ति जिंदा जल गया जबकि दूसरे की PBM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. . मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड : आमने-सामने भिड़ंत में वाहनों में आग लग जाने की सूचना मिलने के बाद नापासर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई . वहीं फायर ब्रिगेड को भी मौके के लिए रवाना किया गया. लूणकरणसर थाना अधिकारी लक्ष्मण सुधार ने बताया कि ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी और हादसा हुआ है. कार का चालक लूणकरणसर का रहने वाला था. फिलहाल दोनों शवों को PBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना के बाद कार में आग लग गई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. इसे भी पढ़ें: उदयपुर में भीषण सड़क हादसा: भैंस को बचाने के चक्कर में 5 गाड़ियां भिड़ीं, 4 लोगों की दर्दनाक मौत