बीकानेर में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में दो की मौत, दो घायल

बीकानेर में एक दुखद सड़क दुर्घटना में ट्रक और कार की टक्कर हो गई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई.

बीकानेर में दर्दनाक हादसा
बीकानेर में दर्दनाक हादसा (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 13, 2025 at 9:59 AM IST

बीकानेर : जिले के नापासर थाना क्षेत्र में सोमवार को एक सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल हो गए. बीकानेर के नापासर थाना क्षेत्र के रायसर के पास भारत माला रोड पर यह हादसा सामने आया. जहां एक ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़त हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में आग लग गई. घटना में कार में सवार एक व्यक्ति जिंदा जल गया जबकि दूसरे की PBM अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. .

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड : आमने-सामने भिड़ंत में वाहनों में आग लग जाने की सूचना मिलने के बाद नापासर थाना पुलिस मौके के लिए रवाना हुई . वहीं फायर ब्रिगेड को भी मौके के लिए रवाना किया गया. लूणकरणसर थाना अधिकारी लक्ष्मण सुधार ने बताया कि ट्रक ने कार को पीछे से टक्कर मारी और हादसा हुआ है. कार का चालक लूणकरणसर का रहने वाला था. फिलहाल दोनों शवों को PBM अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है. घटना के बाद कार में आग लग गई थी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

ड्राइवर जिंदा जला, कार राख : नापासर थाना क्षेत्र की भारतमाला सड़क पर सुबह एक कार बाड़मेर से लूणकरणसर की ओर जा रही थी. इस दौरान ट्रक और कार की टक्कर के बाद कार में आग लग गई. कार चालक की मौके पर ही जिंदा जलने से मौत हो गई. वहीं एक घायल की बीकानेर ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई. उधर घटना में हताहत हुए दोनों घायलों को गंभीर हालात में भर्ती कराया गया है. जहां पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ने उनका इलाज जारी है.

उधर बीकानेर में एक ओर सड़क हादसा सामने आया है. देशनोक थाना क्षेत्र में जांगलू जेगला सड़क मार्ग पर हादसा हुआ जहां पेट्रोलियम पदार्थ से भरी पिकअप पलट गई और पिकअप में आग लग गई. हालांकि घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है. वहीं घटना के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है.

