दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में यमुना के पानी में डूबने से किशोर की मौत, मछली पकड़ने गया था नाबालिग

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर लूप के नीचे भरे पानी में मछली पकड़ने गए नाबालिग की मौत हो गई.

यमुना के पानी में डूबने से किशोर की मौत
यमुना के पानी में डूबने से किशोर की मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2025 at 9:38 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में आई बाढ़ अब लोगों की जान ले रही है. ताजा मामला उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क फ्लाईओवर लूप के नीचे भरे पानी से सामने आया है. जहां मछली पकड़ने गए 16 वर्षीय नाबालिग लड़के की दर्दनाक मौत हो गई. पीड़ित परिवार के मुताबिक नाबालिग अपने दोस्तों के साथ शुक्रवार शाम को लूप के नीचे बने गड्ढे में मछली पकड़ने गया था.

इसी दौरान उसका एक साथी पानी में डूबने लगा.नाबालिग ने हिम्मत दिखाते हुए दोस्त को बचाने की कोशिश की और उसे तो बाहर निकाल लिया, लेकिन खुद तेज बहाव में फंसकर डूब गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया.

यमुना के पानी में डूबने से किशोर की मौत (ETV Bharat)

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष गुप्ता नें बताया की शव का पोस्टमार्टम कराकर शनिवार को परिजनों को सौंप दिया गया है. पीड़ित परिवार ने शव को शास्त्री पार्क के कब्रिस्तान में दफन कर दिया है. इससे पहले न्यू उस्मानपुर इलाके के गढ़ी मेण्डू गांव में 45 वर्षीय ओमवीर अपनी गाय को बचाने के लिए जा रहे थे. इस दौरान समाधी स्थल के पास बाढ़ के तेज बहाव में ओमवीर बह गए. ओमवीर को ढूंड़ने के लिए दिल्ली बोट क्लब की टीम और एनडीआरएफ की टीम को लगाया गया. लगभग 36 घंटे बाद उनके शव को दिल्ली बोट क्लब की टीम ने बरामद किया. लगातार हो रही इन घटनाओं ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

हालांकि राहत की बात यह है की राजधानी दिल्ली में यमुना का जलस्तर तेजी से कम हो रहा है. पुराने लोहे के पूल के पास यमुना का जलस्तर 207 मीटर से ऊपर चला गया था. जो कम होकर 2006 मीटर के करीब पहुंच चुका है. यमुना खादर इलाके में भी पानी कम हुआ है.

