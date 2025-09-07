ETV Bharat / state

उदयपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपती को कुचला, मौके पर मौत

उदयपुर में गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन से बाइक सवार दंपती की दर्दनाक मौत.

बाइक सवार दंपति को कुचला
बाइक सवार दंपति को कुचला (फोटो ईटीवी भारत उदयपुर)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 7, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 1:22 PM IST

2 Min Read

उदयपुर : जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दंपती मजदूरी करने उदयपुर जा रहे थे. घटना के बाद इलाके में स्थानीय ग्रामीण जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया.

पुलिस ने की जांच शुरू: गोगुंदा थाने के एएसआई नंदलाल नागदा ने बताया कि कला आश्रम के पास एक सड़क हादसे की जानकारी मिली, जहां पहुंचने पर दंपती मृत अवस्था में मिले. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर 108 की मदद से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, बाइक को थाने में जब्त कर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान, मोरवल के हाथीया तलाई निवासी, भुरकी बाई व पति पेमा गमेती के रूप में हुई है. जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना पहुंचा दी है.

इसे भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा: आश्रम से लौट रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने रौंदा, 4 की मौत

गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर हादसों की बढ़ती संख्या: गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर यह हादसा कोई पहला नहीं है. पिछले चार दिनों में इस मार्ग पर चार लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने अब तक इस मार्ग पर सुरक्षा उपायों को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं. गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे अब हादसों का गढ़ बनता जा रहा है, जहां तेज रफ्तार वाहन और सुरक्षा इंतजामों की कमी से हादसे लगातार हो रहे हैं.

Last Updated : September 7, 2025 at 1:22 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

सड़क हादसाGOGUNDA PINDWARA HIGHWAYROAD ACCIDENTBIKE COUPLE DEATHROAD ACCIDENT IN UDAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

चंद्रग्रहण आज, क्या है समय, क्या है धार्मिक मान्यताएं, जानें

सिरोही में जीप नदी में गिरी, चालक बाल-बाल बचा, मूसलाधार बारिश से बांध लबालब

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा देंगे इस्तीफा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.