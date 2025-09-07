ETV Bharat / state

उदयपुर में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार वाहन ने बाइक सवार दंपती को कुचला, मौके पर मौत

उदयपुर : जिले के गोगुंदा-पिंडवाड़ा हाईवे पर रविवार सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दंपती को कुचल दिया. हादसा इतना दर्दनाक था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. दंपती मजदूरी करने उदयपुर जा रहे थे. घटना के बाद इलाके में स्थानीय ग्रामीण जमा हो गए और पुलिस को सूचित किया.

पुलिस ने की जांच शुरू: गोगुंदा थाने के एएसआई नंदलाल नागदा ने बताया कि कला आश्रम के पास एक सड़क हादसे की जानकारी मिली, जहां पहुंचने पर दंपती मृत अवस्था में मिले. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर 108 की मदद से गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. वहीं, बाइक को थाने में जब्त कर मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने नाकाबंदी करवाकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है. मृतकों की पहचान, मोरवल के हाथीया तलाई निवासी, भुरकी बाई व पति पेमा गमेती के रूप में हुई है. जिसके बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना पहुंचा दी है.