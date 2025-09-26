ETV Bharat / state

रहली में दर्दनाक हादसा, नहाने गए 4 युवकों में से 3 की डूबने से मौत

हादसे में शिवम सेवा, रामराजा बुंदेला और शिवम विश्वकर्मा की मौत हो गई. (Etv Bhart)

सागर : रहली थाना अंतर्गत एक ह्रदय विदारक घटना में 4 में से 3 किशोरों की डूबने से मौत हो गई. घटना बालेही चौकी के बादीपुरा में कोपरा नदी में घटी. शुक्रवार को नहाने गए चार युवक नहाते-नहाते नदी की गहराई में चले गए और एक-एक करके तीन की डूबने से मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही रहली इलाके में शोक की लहर दौड़ गई. वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों को सूचना दी गई. लेकिन एसडीआरएफ की टीम पहुंचने के पहले ही ग्रामीणों ने ही तीनों युवकों को तलाश कर नदी से बाहर निकाल दिया.

रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार, '' थाना इलाके के गुंजोरा गांव के चार युवक कोपरा नदी में नहाने के लिए पहुंचे थे. नहाते समय अचानक पानी की गहराई में चले जाने के कारण एक-एक कर तीन युवक नदी में डूब गए. डूबने से बचे युवक ने घटना की जानकारी ग्रामीणों को दी. मृतकों के नाम शिवम पिता सेवा (17 वर्ष), रामराजा पिता वीरेंद्र बुंदेला (17 वर्ष), शिवम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा (18 वर्ष) हैं.''

नहाने गए 4 युवकों में से 3 की डूबने से मौत (Etv Bharat)

पुलिस के मुताबिक घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और युवकों की तलाश में जुट गए. SDRF की टीम समय पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन ग्रामीणों के अथक प्रयासों से तीनों शवों को नदी से बाहर निकाल लिया गया. घटना की सूचना पर भाजपा नेता अभिषेक भार्गव तत्काल मौके पर पहुंचे. उन्होंने प्रशासन से समन्वय कर एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं करवाईं.

इलाके में शोक की लहर

इस दर्दनाक हादसे की खबर रहली इलाके में फैलते ही चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई. हादसे का शिकार हुए सभी मृतक किशोर थे जो नहाने के लिए नदी पर पहुंचे थे. घटना के बाद से गुंजारा गांव में मातम छाया हुआ हैं. वहीं, युवकों के पोस्टमॉर्टम के बाद उनके परिजनों को उनके शव सौंप दिए गए हैं.