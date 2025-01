ETV Bharat / state

खटीमा में दर्दनाक हादसा, स्कूल बस की चपेट में आने से डेढ़ साल के मासूम की मौत - ONE AND HALF YEAR OLD CHILD DIES

स्कूल बस की चपेट में आने से डेढ़ वर्षीय तेजस की मौत ( photo- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : Jan 15, 2025, 9:45 PM IST