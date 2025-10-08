झांसी में दुखद हादसा; छत साफ करते समय करंट की चपेट में आए मां-बेटा और दादी, तीनों की मौत
छत पर भरे पानी को निकालने के लिए बेटा साफ कर रहा था पाइप, हाइटेंशन तार से छू गया सरिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 8, 2025 at 12:41 PM IST
झांसी : शहर के प्रेमनगर इलाके में बुधवार सुबह एक दुखद घटना हो गई. करंट की चपेट में आकर मां-बेटे और दादी की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, युवक प्रवीण अपने तीन मंजिला मकान के छज्जे पर सरिया से नाली साफ कर रहा था. ताकि छत पर भरा पानी निकल जाए. तभी बगल से गुजरी हाईटेंशन लाइन से सरिया टच कर गया. जिसकी चपेट में पहले मां-बेटा आए. फिर उनको बचाने आई दादी भी झुलस गईं. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि प्रेमनगर क्षेत्र के आजादपुरा में यह घटना हुई है. दयाशंकर साहू के मकान के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजरी है. देर रात भारी बारिश होने के कारण तीसरी मंजिल की छत पर पाइप में कचरा फंस जाने से पानी भर गया था. बुधवार सुबह 27 वर्षीय बेटा प्रवीण छत पर भरा पानी निकालने के लिए सरिया से पाइप साफ कर रहा था. इस दौरान सरिया मां रंजना (50) को देते वक्त हाईटेंशन लाइन से टच हो गया. मां-बेटे को करंट लगते देख बचाने आई दादी विमला (75) भी चपेट में आ गई. तीनों गंभीर रूप से झुलस गए.
आनन-फानन में आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों को मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. दिल दहलाने वाली घटना से परिवार इलाके में गम का माहौल है. मृतक प्रवीण के छोटे भाई हर्षित साहू ने बताया कि वह तीन भाई बहन हैं. प्रवीण बड़ा था. उसने एमए किया था. प्रवीण से छोटी एक बहन दीक्षा है.
उनके दो अलग-अलग घर हैं. दोनों घरों में किराने की दुकान है. एक दुकान को प्रवीण देखता था. हादसे के समय घर में उसकी मां, भाई, दादी और बहन थे. परिवार में कुछ समय से भाई की शादी की तैयारी चल रही थी.
