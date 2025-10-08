ETV Bharat / state

झांसी में दुखद हादसा; छत साफ करते समय करंट की चपेट में आए मां-बेटा और दादी, तीनों की मौत

झांसी : शहर के प्रेमनगर इलाके में बुधवार सुबह एक दुखद घटना हो गई. करंट की चपेट में आकर मां-बेटे और दादी की मौत हो गई. पुलिस के मुताबिक, युवक प्रवीण अपने तीन मंजिला मकान के छज्जे पर सरिया से नाली साफ कर रहा था. ताकि छत पर भरा पानी निकल जाए. तभी बगल से गुजरी हाईटेंशन लाइन से सरिया टच कर गया. जिसकी चपेट में पहले मां-बेटा आए. फिर उनको बचाने आई दादी भी झुलस गईं. तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

झांसी में करंट में मां-बेटा और दादी की मौत. (Video Credit; ETV BHARAT)

एसएसपी बीबीजीटस मूर्ति ने बताया कि प्रेमनगर क्षेत्र के आजादपुरा में यह घटना हुई है. दयाशंकर साहू के मकान के ऊपर से हाइटेंशन लाइन गुजरी है. देर रात भारी बारिश होने के कारण तीसरी मंजिल की छत पर पाइप में कचरा फंस जाने से पानी भर गया था. बुधवार सुबह 27 वर्षीय बेटा प्रवीण छत पर भरा पानी निकालने के लिए सरिया से पाइप साफ कर रहा था. इस दौरान सरिया मां रंजना (50) को देते वक्त हाईटेंशन लाइन से टच हो गया. मां-बेटे को करंट लगते देख बचाने आई दादी विमला (75) भी चपेट में आ गई. तीनों गंभीर रूप से झुलस गए.