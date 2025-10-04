ETV Bharat / state

गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा: तेज़ रफ़्तार बेक़ाबू कार ने चार लोगों को कुचला, तीन की मौत

ग़ाज़ियाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. जिसमें तेज़ रफ़्तार बेक़ाबू कार के कुचलने से तीन महिलाओं की मौत हो गई.

गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा
गाजियाबाद में दर्दनाक हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 4, 2025 at 1:59 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: यूपी के ग़ाज़ियाबाद में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. तेज़ रफ़्तार बेक़ाबू कार ने मॉर्निंग वॉक पर निकली महिलाओं को कुचल दिया, जिसमें मौक़े पर ही तीन महिलाओं की मौत हो गई. जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल बतायी जा रही है. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने कार ड्राइवर को घेर लिया. मौक़े पर पहुँची पुलिस ने मामले को शांत कराया और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया. घटना ग़ाज़ियाबाद के थाना सिहानीगेट क्षेत्र के राकेश मार्ग पर हुई.

चश्मदीदों के मुताबिक़ घटना सुबह तक़रीबन 7 बजे के आस पास की बतायी जा रही है. मिली जानकारी के मुताबिक़ रोज़ की तरह महिलाएं मॉर्निंग वॉक पर निकली थी. तभी अचानक से तेज़ रफ़्तार कार ने नियंत्रण खो दिया और महिलाओं को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दो महिलाओं की मौक़े पर ही मौत हो गई, जिसके बाद अनियंत्रित कार सड़क किनारे लगे पोल से टकरा गई. आस पास मौजूद लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इसके बाद तुरंत 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी गई. मौक़े पर पहुँची पुलिस ने घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया.

उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम (ETV Bharat)

तेज़ रफ़्तार बेक़ाबू कार ने चार महिलाओं को कुचला:

"4 अक्टूबर को समय लगभग 5.45 बजे थाना सिहानी गेट पर पीआरवी और पब्लिक द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक चार पहिया वाहन चालक ने राकेश मार्ग जीटी रोड पर चार पैदल चल रहे लोगो को टक्कर मार दी है इन चार लोगों के नाम विपिन शर्मा पुत्र किशन पाल शर्मा निवासी श्याम विहार कॉलोनी कमलेश पत्नी दयानंद निवासी न्यू कोटगांव, मीनू प्रजापति पत्नी भक्त सिंह प्रजापति निवासी न्यू कोटगांव, सावित्री देवी पत्नी दरियाब सिंह निवासी न्यू कोटगांव है. मीनू और सावित्री देवी को डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया है. कमलेश देवी की मृत्यु उपचार के दौरान हो गई है विपिन का उपचार चल रहा है मौके से चालक फरार है तथा उसकी कार पुलिस के कब्जे में है. परिवार जनों से लिखित तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया है. मृतकों के पंचायत नामा की कार्यवाही की जा रही है मौके पर कानून व्यवस्था कायम है, आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है." - उपासना पाण्डेय, सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम-

तीन महिलाओं की मौत: पुलिस के मुताबिक हादसे में श्याम विहार कॉलोनी निवासी विपिन शर्मा, न्यू कोट गांव निवासी कमलेश, मीनू प्रजापति और सावित्री देवी कोई इलाज के लिए आनन फ़ानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहाँ पर मीनू प्रजापति सावित्री देवी और कमलेश देवी को मृत घोषित कर दिया गया. फ़िलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है.

दिल्ली एनसीआर में हिट एंड रन के मामले: बता दें कि दिल्ली एनसीआर में आए दिन हिट एंड रन के मामले देखने को मिल रहे हैं. 29 सितंबर को दिल्ली के आउटर रिंग रोड मुकुंदपुर फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार कार चालकों ने एक बाइक पर सवार दो युवक और एक बच्चे को टक्कर मारी और फिर उन्हें कुचलती हुई मौके से फरार हो गई. इस हादसे में तेज रफ्तार कारों ने बाइक सवार दादा, बेटे और पोते को कुचला, जिससे तीनों की मौके पर मौत हो गई थी.

