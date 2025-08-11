गौरेला पेंड्रा मरवाही: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां खेलने के दौरान एक बच्ची तालाब के पास चली गई. उसके बाद तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई. जबकि मृतिका की दूसरी बहन को वहां मौजूद एक युवक ने बचा लिया. चार साल की बच्ची को लोग नहीं बचा पाए.

दो बहनें खेलते खेलते तालाब पहुंच गई: पूरी घटना गौरेला थाना क्षेत्र के नेवरी नवापारा गांव की है. यहां दिनेश राठौर अपने परिवार के साथ रहते हैं. सोमवार 11 अगस्त की शाम को उनकी 4 साल की बेटी निधि और 5 साल की बेटी आरती घर के पास खेल रही थी.

खेलते खेलते तालाब के पास पहुंची बच्चियां: दिनेश राठौर के घर के पास महज 200 मीटर की दूरी पर एक तालाब है. दोनों बच्ची निधि और आरती खेलते खेलते तालाब के पास पहुंच गई. इस बीच निधि पानी के अंदर उतर गई. उसके पीछे पीछे आरती भी पानी में उतर गई. इस बीच वहां से गुजर रहे एक युवक की नजर पड़ी तो उसने आरती को पानी से खींच लिया. उसे घर लेकर आ गया. इस बीच निधि की खोज खबर हुई. जब निधि नहीं मिली तो लोग तालाब के पास आए.

तालाब से मिली निधि: तालाब के पास निधि मिली. वह पानी में डूबी हुई थी. जिसके बाद आनन फानन में निधि को लेकर लोग अस्पताल पहुंचे. यहां डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद परिवार और गांव में मातम पसर गया.

नेवरी नवापारा गांव की घटना है. यह घटना बेहद दुखद है. एक बच्ची खतरे से बाहर है जबकि दूसरे की दुखद मौत हो गई .मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है- ओम चंदेल, एएसपी, गौरेला पेंड्रा मरवाही

इस घटना से हर मां बाप को सीख लेनी चाहिए. वैसे लोग जिनका घर तालाब के पास है. वे इस तरह की घटनाओं को लेकर अलर्ट हो जाएं. बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें. जिससे इस तरह के हादसे से बचा जा सके.