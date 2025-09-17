ETV Bharat / state

कानपुरवासियों के लिए गुड न्यूज; दीपावली से पहले तैयार हो जाएगा जयपुरिया क्रॉसिंग पर बना ब्रिज, इन इलाके के लोगों को बड़ी राहत

60 करोड़ की लागत से 992 मीटर लंबे पुल का काम अंतिम चरण में, रोजाना गुजरते हैं करीब डेढ़ लाख लोग.

कानपुर में जयपुरिया क्रॉसिंग पर बना पुल दीवाली से पहले शुरू हो सकता है.
कानपुर में जयपुरिया क्रॉसिंग पर बना पुल दीवाली से पहले शुरू हो सकता है. (Photo Credit; ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2025 at 8:23 AM IST

कानपुर: शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है. उन्हें रोजमर्रा के जाम से जल्द छुटकारा मिलने वाला है. शहर की सबसे व्यस्ततम क्रॉसिंग में से एक जयपुरिया पर ओवरब्रिज के निर्माण का काम अपने अंतिम चरण में है. दीपावली से पहले इस पर आवागमन शुरू होने पूरी उम्मीद है. एक दिन पहले डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने पुल के निर्माण कार्य निरीक्षण किया है. सेतु निगम के अधिकारियों ने अवगत कराया है कि आगामी 30 सितंबर तक इस पुल के एप्रोच मार्ग का काम भी पूरा कर लिया जाएगा. डीएम ने कहा है कि दीपावली से पहले इस पुल का निर्माण पूरा कराकर एक उपहार के रूप में जनता को दिया जाए.

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह. (Video Credit; ETV BHARAT)

जयपुरिया क्रॉसिंग पर पुल की जरूरत शहरवासियों को लंबे अरसे से थी. क्योंकि सुबह हो या शाम, हमेशा यहां जाम की स्थिति बनी रहती है. कई बार तो फाटक बंद होने के चलते यहां जाजमऊ और फूलबाग से आने वाले वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कटातें तक लग जाती हैं. स्कूल जाने वाले बच्चे भी इस परेशानी से जूझते हैं. ॉ

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि, जयपुरिया स्कूल के पास ओवर ब्रिज की डिमांड थी. इस पुल के निर्माण का करीब 98% काम पूरा हो गया है. एप्रोच रोड का काम रुका हुआ था, उस सम्बंध में भी वन विभाग से बातचीत कर पेड़ कटवाए गए हैं. कहा कि 992 मीटर का ये पुल सर्किट हाउस से पंचक्की चौराहा तक की कनेक्टिविटी में काफी ज्यादा कारगर साबित होगा. यहां बीच मे जो रेलवे क्रासिंग है, उसे लेकर रेलवे ने अपना काम पूरा कर लिया है. कहा कि, पूरा प्रयास है कि दीपावली से पहले ये पुल शुरू करवा दें. क्योंकि यहां 24 घंटे में करीब डेढ़ लाख लोग गुजरते हैं. इस पुल के शुरू होने के बाद लोगों को काफी हद तक जाम की समस्या से निजात मिलेगी.

डीएम ने बताया कि करीब 60 करोड़ रुपये की लागत से ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है. इस पुल के शुरू होते ही सिविल लाइंस, तिलक नगर ,स्वरूप नगर, आर्य नगर समेत आसपास के लोगों को न सिर्फ जाम से निजात मिलेगी, बल्कि लोग बहुत कम समय में चकेरी एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे. इस पुल के शुरू होने के बाद उन्हें जरीब चौकी, झकरकटी, टाटमिल व रामादेवी चौराहे से जाम में फंसते हुए एयरपोर्ट नहीं पहुंचना पड़ेगा.

