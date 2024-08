ETV Bharat / state

बलरामपुर में यातायात नियमों की हो रही अनदेखी, माल ढोने वाले वाहनों में भरकर जा रही सवारियां - Traffic rules are being ignored

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : 15 hours ago | Updated : 14 hours ago

माल ढोने वाले वाहनों में भरकर जा रही सवारियां ( ETV Bharat )

बलरामपुर रामानुजगंज: यातायात विभाग के द्वारा तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन इसका कोई फायदा जमीनी स्तर पर नजर आता है. धड़ल्ले से मालवाहक वाहनों में सवारी भरकर परिवहन किया जा रहा है. जिसके कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं. बलरामपुर रामानुजगंज जिले के दूरदराज के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले लोग परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण पिकअप, मेटाडोर, ट्रैक्टर ट्राली में बैठकर साप्ताहिक बाजारों में जाते हैं. जान जोखिम में डालकर यात्रा करने से हमेशा हादसा का अंदेशा बना रहता है. माल ढोने वाले वाहनों में भरकर जा रही सवारियां (ETV Bharat)

