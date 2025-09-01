ETV Bharat / state

ट्रैफिक पुलिस कर्मियों पर ऑनलाइन अवैध वसूली का आरोप, एसपी ने किया तीन को निलंबित - 3 TRAFFIC POLICE SUSPENDED

कोटा में ट्रैफिक पुलिस की ओर से अवैध वसूली के आरोप की जांच के बाद तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है.

ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली आरोप
ट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली आरोप (ETV Bharat (Symbolic))
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 1, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read

कोटा : शहर पुलिस में तैनात ट्रैफिक पुलिस के तीन जवानों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है. आरोप है कि वाहन चालक से पुलिस कर्मियों ने 500 रुपए ऑनलाइन लिए थे. चालान की रसीद नहीं मिलने पर वाहन चालक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर दी. इसके बाद एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम ने एक्शन लेते हुए पहले जांच करवाई और उसके बाद तीनों को निलंबित कर दिया है.

एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि गुजरात निवासी परिवादी से शिकायत मिली थी, जिसमें चालान के लिए पैसा लिया गया था, लेकिन रसीद नहीं दी गई. इस मामले में जांच करवाई जा रही है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं. इसके बाद कांस्टेबल रामबाबू, संतराम और गोपाल को निलंबित कर दिया है. यह घटनाक्रम एक सप्ताह पुराना है और यह कोटडी चौराहे पर हुआ.

पढ़ें. सेफ्टी ऑडिट में खरी नहीं उतरी दरा घाटी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे व NH 52 के हैवी ट्रैफिक की एंट्री पर रोक

दरअसल, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने एक वाहन चालक को रुकवाया और उससे चालान की बात कही थी. इस प्रकरण की शिकायत पर पहले ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक अशोक मीणा से जांच करवाई गई. इसमें सामने आया कि सिपाहियों ने चालान काटने वाली मशीन के काम नहीं करने की बात कही थी. शिकायत होने के बाद आरोपी सिपाहियों ने चालान काट दिया था, जिसका खुलासा भी जांच के दौरान ही हुआ है, लेकिन प्रकरण में पुलिस अधिकारियों ने सिपाहियों को दोषी मान लिया है. इस पूरे प्रकरण की आगे भी जांच चल रही है, जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियति शर्मा कर रही हैं. इसके बाद तय किया जाएगा कि इन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन और लिए जा सकते हैं. एसपी ने बताया कि परिवादी गुजरात निवासी है, इसलिए जांच में भी समय लग रहा है.

कोटा : शहर पुलिस में तैनात ट्रैफिक पुलिस के तीन जवानों पर अवैध वसूली का आरोप लगा है. आरोप है कि वाहन चालक से पुलिस कर्मियों ने 500 रुपए ऑनलाइन लिए थे. चालान की रसीद नहीं मिलने पर वाहन चालक ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कर दी. इसके बाद एसपी सिटी तेजस्विनी गौतम ने एक्शन लेते हुए पहले जांच करवाई और उसके बाद तीनों को निलंबित कर दिया है.

एसपी तेजस्विनी गौतम का कहना है कि गुजरात निवासी परिवादी से शिकायत मिली थी, जिसमें चालान के लिए पैसा लिया गया था, लेकिन रसीद नहीं दी गई. इस मामले में जांच करवाई जा रही है, जिसमें प्रारंभिक तौर पर तीन पुलिसकर्मी दोषी पाए गए हैं. इसके बाद कांस्टेबल रामबाबू, संतराम और गोपाल को निलंबित कर दिया है. यह घटनाक्रम एक सप्ताह पुराना है और यह कोटडी चौराहे पर हुआ.

पढ़ें. सेफ्टी ऑडिट में खरी नहीं उतरी दरा घाटी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे व NH 52 के हैवी ट्रैफिक की एंट्री पर रोक

दरअसल, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने एक वाहन चालक को रुकवाया और उससे चालान की बात कही थी. इस प्रकरण की शिकायत पर पहले ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक अशोक मीणा से जांच करवाई गई. इसमें सामने आया कि सिपाहियों ने चालान काटने वाली मशीन के काम नहीं करने की बात कही थी. शिकायत होने के बाद आरोपी सिपाहियों ने चालान काट दिया था, जिसका खुलासा भी जांच के दौरान ही हुआ है, लेकिन प्रकरण में पुलिस अधिकारियों ने सिपाहियों को दोषी मान लिया है. इस पूरे प्रकरण की आगे भी जांच चल रही है, जिसकी जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नियति शर्मा कर रही हैं. इसके बाद तय किया जाएगा कि इन तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ क्या एक्शन और लिए जा सकते हैं. एसपी ने बताया कि परिवादी गुजरात निवासी है, इसलिए जांच में भी समय लग रहा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

ILLEGAL RECOVERY IN KOTATRAFFIC POLICE ILLEGAL RECOVERYट्रैफिक पुलिस पर अवैध वसूली आरोप3 TRAFFIC POLICE SUSPENDED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.