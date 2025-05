ETV Bharat / state

3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचे नहीं तो छूट जाएगी फ्लाइट, पीएम मोदी के रोड शो में 4 घंटे तक बंद रहेंगे कई मार्ग - PM MODI BIHAR VISIT

पटना एयरपोर्ट ( ETV Bharat )

Published : May 29, 2025 at 1:39 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 1:47 PM IST

पटना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार आ रहे हैं. पीएम का पटना दौरा और रोड शो को लेकर पटना ट्रैफिक पुलिस ने विशेष तैयारियां की है. इस दौरान शहर के यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. पटना एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को तीन घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचना होगा नहीं उनकी फ्लाइट मिस हो सकती है. कई रूट को किया गया प्रतिबंधित: पटना ट्रैफिक पुलिस के एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि आज 29 मई की शाम 4 बजे से 8 बजे तक कई मार्गों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. आज गुरुवार को 4:00 बजे से लेकर 8:00 तक पटना के कई रूट को प्रतिबंधित किया गया है. ट्रैफिक प्लान में बड़ा बदलाव (ETV Bharat) एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिये जरूरी सूचना: पीएम मोदी का रोड शो पटना एयरपोर्ट से शुरू होकर डूमरा चौकी, इनकम टैक्स होते हुए भाजपा कार्यालय तक जाएगा. इस वजह से एयरपोर्ट रूट पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. शाम 4 बजे तक एयरपोर्ट जाने वाले यात्री सामान्य रूप से जा सकते हैं. आज शाम 4:00 बजे से लेकर 8:00 बजे रात तक ये रूट पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा. पुलिस वाहनों से जाएंगे एयरपोर्ट: शाम 4 बजे के बाद एयरपोर्ट जाने के लिए यात्रियों को पुलिस वाहनों की सहायता लेनी होगी. इसके लिए तीन अलग-अलग स्थानों पर पुलिस वाहनों की व्यवस्था की गई है. फुलवारी से एयरपोर्ट जाने वाला रास्ता पूरी तरह बंद रहेगा. वैकल्पिक मार्ग के तौर पर यात्री जगदेव पथ से होकर जा सकते हैं. उत्तर की ओर जाने वाले लोग आशियाना-दीघा रोड का उपयोग कर सकते हैं. एयरपोर्ट पर तीन घंटे पहले पहुंचने की सलाह (ETV Bharat) इस रास्ते पर दिखाना होगा फ्लाइट टिकट: चितकोहरा गोलंबर से एयरपोर्ट जाने के लिए यात्रियों को अपना टिकट दिखाना होगा. बिना टिकट वाले वाहनों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इनकम टैक्स चौक पर सभी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले लोग आर-ब्लॉक रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं.

