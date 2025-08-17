ETV Bharat / state

यात्रियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी और रोहिणी की कई सड़कों पर जाने से बचने के लिए कहा गया.

रविवार को दिल्ली में रूट डायवर्जन (SOURCE: ANI)
Published : August 17, 2025 at 12:21 AM IST

नई दिल्ली: रविवार को पीएम मोदी दिल्ली के रोहिणी में UER-2 का उद्घाटन करेंगे जिसके चलते टिकरी बॉर्डर–पीरागढ़ी–रोहिणी रूट पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक डायवर्जन और प्रतिबंध रहेंगे. रविवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी राजमार्ग और रोहिणी क्षेत्र में यातायात प्रतिबंधित रहेगा.

दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि मोदी रोहिणी में लगभग 11,000 करोड़ रुपये की दो प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे. जिसकी वजह से यात्रियों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी और रोहिणी क्षेत्रों की सड़कों पर जाने से बचने के लिए कहा गया है, क्योंकि इस कार्यक्रम के कारण वाहनों की आवाजाही प्रभावित होगी.

दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा कि शहरी विस्तार मार्ग-II (UER-II), पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर तक रोहतक रोड और टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी तक और इससे जुड़ी सभी सड़कें 17 अगस्त को बंद रहेंगी.

ये मार्ग रहेंगे प्रभावित
पोस्ट में आगे कहा गया है कि इस आयोजन के कारण भगवान महावीर रोड और आसपास की सड़कें, जिनमें बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड और बादशा दहिया मार्ग शामिल हैं, भी प्रभावित रहेंगी.

कमर्शियल वाहनों के लिए एडवाइजरी
व्यावसायिक वाहनों के लिए, टिकरी बॉर्डर-पीरागढ़ी खंड पर प्रतिबंध लागू रहेंगे. परामर्श में कहा गया है, "रोहतक रोड पर टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और पीरागढ़ी से वाणिज्यिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी।"

कमर्शियल वाहनों पर पाबंदी
टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी के बीच कमर्शियल वाहन नहीं चल सकेंगे.

डायवर्जन पॉइंट्स: टिकरी बॉर्डर, घेवरा मोड़, मुंडका रेड लाइट, नांगलोई चौक, बक्करवाला मोड़, झरोदा रोड/फ्लाईओवर

रोहिणी एरिया में भी असर:

मधुबन चौक, आउटर रिंग रोड, दीपाली चौक, महादेव चौक, वज़ीरपुर डिपो, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, बवाना रोड आदि से आने वाले कमर्शियल वाहनों पर रोक

रोहिणी में, रिंग रोड से आने वाली और उस क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों पर व्यावसायिक वाहनों की अनुमति नहीं होगी. अलग-अलग स्थानों में मधुबन चौक, आउटर रिंग रोड-के.एन. काटजू मार्ग क्रॉसिंग, आउटर रिंग रोड-रोहिणी जेल रोड क्रॉसिंग, दीपाली चौक, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल क्रॉसिंग, महादेव चौक, पंसाली चौक, काली चौक, वजीरपुर डिपो, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, NH-44/UER-2, बवाना रोड या बरवाला चौक, बवाना रोड या रोहिणी सेक्टर 35-36 क्रॉसिंग और कबूतर चौक (कंझावला बादशा दहिया मार्ग)।

  • विशेष रूट एडवाइजरी भी जारी की गई है. टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी की ओर यात्रा करने वालों को पुलिस ने पीरागढ़ी पहुंचने के लिए रोहतक रोड से बचने और इसके बजाय झारोदा-नजफगढ़-नांगलोई रोड लेने की सलाह दी है.
  • इसी तरह, पीरागढ़ी से टिकरी बॉर्डर की ओर जाने वाले यात्रियों को रोहतक रोड से बचने और झारोदा के रास्ते नांगलोई-नजफगढ़ की ओर जाने के लिए कहा गया है.
  • रानी खेड़ा से टिकरी बॉर्डर के लिए, सुझाया गया मार्ग नांगलोई-नजफगढ़ रोड से झारोदा तक है.
  • रोहिणी के निवासियों को के.एन. काटजू मार्ग, रोहिणी जेल मार्ग और अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है.

सलाह में आगे कहा गया है कि मुकरबा चौक या मधुबन चौक से नांगलोई जाने वाले यात्रियों को यूईआर-II, मधुबन चौक, भगवान महावीर मार्ग और बवाना रोड, कंझावला रोड, कंझावला लिंक रोड, दहिया बादशा मार्ग, पंसाली चौक, काली चौक और कबूतर चौक सहित अन्य संपर्क मार्गों से बचना चाहिए.

सिर्फ कार्यक्रम में जाने वालों को भगवान महावीर मार्ग पर जाने की परमिशन
उन्हें पीरागढ़ी की ओर बढ़ने और फिर अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रोहतक रोड पर दाएं मुड़ने के लिए कहा गया है. केवल कार्यक्रम में भाग लेने वालों को ही भगवान महावीर मार्ग पर काली चौक से आगे जाने की अनुमति होगी.

एडवाइजरी में मेट्रो के यूज की सलाह
एडवाइजरी में आगे कहा गया है, "कार्यक्रम को देखते हुए, यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए अपने मार्गों की पहले से योजना बनानी चाहिए और वैकल्पिक मार्गों पर विचार करना चाहिए. टिकरी बॉर्डर से पीरागढ़ी और वापस रोहतक रोड पर या रोहिणी से रोहतक की ओर जाने वाले लोग 17 अगस्त को मेट्रो का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं."

प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि मोदी रविवार को द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली खंड और शहरी विस्तार रोड-II के अलीपुर-दिचाओं कलां खंड का उद्घाटन करेंगे. लगभग 11,000 करोड़ रुपये की लागत से विकसित इन परियोजनाओं से राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार, यात्रा समय में कमी और भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है.ॉ

ये भी पढ़ें- दिल्ली का तीसरा रिंग रोड तैयार, प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन, NCR में सफर करना होगा आसान

