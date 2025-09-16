ETV Bharat / state

दिल्ली में आज घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें यह ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों से बचने की सलाह

मंगलवार 16 सितंबर को इमरजेंसी के चलते दिल्ली की 10 सड़कें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेंगी,ट्रैफिक एडवाइजरी जारी.

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डायवर्जन लागू
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डायवर्जन लागू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 10:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली:दिल्लीवासी आज घर से निकलने से पहले यह इस खबर पर एक नजर जरूर डालें. आज यानि मंगलवार 16 सितंबर को इमरजेंसी के चलते दिल्ली की 10 सड़कें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेंगी. इसकी सूचना ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके दी गई है और साथ ही आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील गई है. एडवाइजरी में कहा गया है कि पार्किंग केवल निर्दिष्ट इलाकों में ही करें. प्रतिबंधित रास्तों पर खड़े वाहनों को टो कर लिया जाएगा इसलिए ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों पर जानें से बचने की दी सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सलाह दी गई है कि लोग आज उपरोक्त रास्तों पर जानें से बचें. इसके लिए एडवाइजरी पढ़कर ही वैकल्पिक रास्तों का चयन करें, ताकि आवाजाही में परेशानी ना हो और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके. लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.

सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डायवर्जन लागू

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों के कारण, सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम-प्रगति मैदान सुरंग से शांति वन चौक, विकास मार्ग एवं आईपी मार्ग के आसपास के दोनों कैरेज वे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध एवं डायवर्जन लागू रहेंगे.

पार्किंग प्रतिबंध
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड (शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान सुरंग तक) तथा आईपी मार्ग (दोनों कैरिज वे) पर किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.इन सड़कों पर खड़े वाहनों को टो कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी
सामान्य दिशा-निर्देश
सभी वाहन चालकों और यात्रियों से अनुरोध है कि वे यातायात से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहें.यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान उपरोक्त मार्गों से बचें और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करें.पार्किंग की अनुमती केवल निर्दिष्ट स्थलों पर ही होगी.

ये भी पढ़ें :

बाढ़ से यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन जाने वाली सड़क भी बंद, देखें वीडियो

ट्रैफिक चालान नहीं भरा तो आपके घर दस्तक देगी गाजियाबाद पुलिस, शुरू हो रहा नया सिस्टम

For All Latest Updates

TAGGED:

DELHI TRAFFIC POLICE ADVISORYDELHI TRAFFIC ADVISORY ISSUEDदिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारीDELHI TRAFFIC DIVERSION 16SEPDELHI TRAFFIC POLICE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

कतर के पीएम की दुनिया से गुहार, इजराइल को दंडित करें, डबल स्टैंडर्ड छोड़ें

टीम इंडिया को पाकिस्तानी प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाने पर मिलेगी सजा? जानिए क्या कहते हैं क्रिकेट के नियम?

शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, निफ्टी 25,118 और सेंसेक्स 81,925 पर खुले

ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.