दिल्ली में आज घर से बाहर निकलने से पहले पढ़ लें यह ट्रैफिक अलर्ट, इन रास्तों से बचने की सलाह
मंगलवार 16 सितंबर को इमरजेंसी के चलते दिल्ली की 10 सड़कें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेंगी,ट्रैफिक एडवाइजरी जारी.
Published : September 16, 2025 at 10:08 AM IST
नई दिल्ली:दिल्लीवासी आज घर से निकलने से पहले यह इस खबर पर एक नजर जरूर डालें. आज यानि मंगलवार 16 सितंबर को इमरजेंसी के चलते दिल्ली की 10 सड़कें सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक बंद रहेंगी. इसकी सूचना ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करके दी गई है और साथ ही आवाजाही के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील गई है. एडवाइजरी में कहा गया है कि पार्किंग केवल निर्दिष्ट इलाकों में ही करें. प्रतिबंधित रास्तों पर खड़े वाहनों को टो कर लिया जाएगा इसलिए ट्रैफिक पुलिस के निर्देशों का पालन करें.
ट्रैफिक पुलिस ने इन रास्तों पर जानें से बचने की दी सलाह
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से सलाह दी गई है कि लोग आज उपरोक्त रास्तों पर जानें से बचें. इसके लिए एडवाइजरी पढ़कर ही वैकल्पिक रास्तों का चयन करें, ताकि आवाजाही में परेशानी ना हो और ट्रैफिक जाम से बचा जा सके. लोगों को ट्रैफिक एडवाइजरी का सख्ती से पालन करने को कहा गया है.
सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डायवर्जन लागू
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार आपातकालीन परिस्थितियों के कारण, सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक डब्ल्यू पॉइंट, ए पॉइंट, आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, दिल्ली गेट, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास, एमजीएम-प्रगति मैदान सुरंग से शांति वन चौक, विकास मार्ग एवं आईपी मार्ग के आसपास के दोनों कैरेज वे और सर्विस रोड पर यातायात प्रतिबंध एवं डायवर्जन लागू रहेंगे.
पार्किंग प्रतिबंध
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, जेएलएन मार्ग और रिंग रोड (शांति वन से राजघाट, आईपी फ्लाईओवर से प्रगति मैदान सुरंग तक) तथा आईपी मार्ग (दोनों कैरिज वे) पर किसी भी वाहन को पार्क करने की अनुमति नहीं होगी.इन सड़कों पर खड़े वाहनों को टो कर लिया जाएगा और कानून के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाएगी
सामान्य दिशा-निर्देश
सभी वाहन चालकों और यात्रियों से अनुरोध है कि वे यातायात से जुड़ी ताज़ा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक माध्यमों से अपडेट रहें.यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस दौरान उपरोक्त मार्गों से बचें और परेशानी मुक्त यात्रा के लिए वैकल्पिक सड़कों का उपयोग करें.पार्किंग की अनुमती केवल निर्दिष्ट स्थलों पर ही होगी.
