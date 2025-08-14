ETV Bharat / state

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस और चेहल्लुम जुलूस के चलते ट्रैफिक डायवर्जन, घर से निकलने से पहले देख लें ये रास्ते - TRAFFIC DIVERSION IN LUCKNOW

लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस और चेहल्लुम के जुलूस के कारण लोगों को असुविधा से बचाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ में रूट डायवर्जन (Photo Credit: ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 9:11 PM IST

लखनऊ: 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह और चेहल्लुम के जुलूस के कारण लखनऊ में कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा. पुलिस ने शहरवासियों से अपील की है कि वह असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.

स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण डायवर्जन: स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में सुबह 8 बजे ध्वजारोहण और शाम 5 बजे तक कार्यक्रम होगा. इस दौरान राजभवन और उसके आसपास के इलाकों में ट्रैफिक डायवर्ट किया जाएगा.

  • बंदरियाबाग चौराहा: यहां से राजभवन और हजरतगंज की ओर जाने वाले वाहन गोल्फ क्लब चौराहा या एसएन ओवरब्रिज से होकर जाएंगे.
  • लालबत्ती चौराहा: प्रेरणा केंद्र तिराहा, एनेक्सी तिराहा की ओर जाने वाला रास्ता बंद रहेगा.
  • हजरतगंज चौराहा: यहां से डीएसओ चौराहा की ओर रास्ता बंद रहेगा. वाहन पार्क रोड से निकलेंगे.
  • रॉयल होटल चौराहा: सिसेंडी तिराहा, डीएसओ चौराहा की ओर मार्ग बंद रहेगा. वाहन हजरतगंज या बर्लिंगटन चौराहा से जा सकेंगे.

चेहल्लुम जुलूस के कारण डायवर्जन: चेहल्लुम का जुलूस दोपहर करीब 1 बजे इमामबाड़ा नाजिम साहब से शुरू होगा और कर्बला तालकटोरा पर समाप्त होगा. इस दौरान इन रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा:

  • टूड़ियागंज तिराहा: यहां से नक्खास या हैदरगंज की ओर यातायात नहीं जाएगा.
  • कमला नेहरू क्रॉसिंग: नक्खास और टुड़ियागंज की ओर यातायात बंद रहेगा. वाहनों को मेडिकल कॉलेज, चौक से डायवर्ट किया जाएगा.
  • रकाबगंज पुल चौराहा: यहां से नक्खास की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा.
  • हैदरगंज तिराहा: यहां से नक्खास या बुलाकी अड्डा की ओर मार्ग बंद रहेगा. वाहनों को ऐशबाग से भेजा जाएगा.
  • बुलाकी अड्डा तिराहा: यहां से हैदरगंज या मिल एरिया की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा.
  • मिल एरिया तिराहा: बुलाकी अड्डा या एवररेडी की ओर ट्रैफिक बंद रहेगा.
  • एवररेडी तिराहा: यहां से मिल एरिया या रणजीत सिंह बिल्डिंग की ओर रास्ता बंद रहेगा.
  • विक्रम कॉटन मिल तिराहा: यहां से कर्बला तालकटोरा या एवररेडी की ओर मार्ग बंद रहेगा.

इन रास्तों से गुजरने वाले लोग असुविधा से बचने के लिए अपने सफर की योजना पहले से बना लें और वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें.

