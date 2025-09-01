दुर्ग: जिला पुलिस और जिला परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है. भिलाई शहर में हेलमेट अभियान के तहत अनोखे तरीके से समझाइश दी गई. जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह पहल और अधिक सक्रिय रूप से लागू की जा रही है.

फूल देकर दी समझाइश: दुर्ग-भिलाई के प्रमुख चौक-चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया. दोपहिया वाहन जिन्होंने ने हेलमेट पहना था उनका सम्मान किया गया. वहीं नहीं हेलमेट पहनने वालों को भी माला पहनाकर और फूल देकर विनम्रता से समझाइश दी गई.

"हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना है. हेलमेट सुरक्षा है, सजा नहीं— एस.एल. लकड़ा, जिला परिवहन अधिकारी, दुर्ग

हेलमेट और सीट बेल्ट पर विशेष जोर: अभियान के तहत न केवल बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी जा रही है, बल्कि चार पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने की सख्त हिदायत दी गई है. सड़क पर जागरूकता से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. इस सोच के साथ यातायात विभाग चौक-चौराहों पर सक्रिय दिख रहा है.

लखनऊ से दुर्ग तक पदयात्रा कर पहुंचे युवाओं का संदेश: इस अभियान में खास बात यह रही कि लखनऊ से पदयात्रा कर दुर्ग पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता युवा भी इस मुहिम में शामिल हुए. हेलमेट जागरूकता को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर रही यह टीम आने वाले दिनों में राज्य के सभी 33 जिलों में पहुंचेगी.

हम चाहते हैं कि हर नागरिक हेलमेट को एक ज़रूरत समझे, न कि बोझ. एक छोटी सी सावधानी, एक बड़ा जीवन बचा सकती है— गोविंदा नन्द, यातायात जागरूकता पदयात्री

हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ मुहिम शुरू: 1 सितंबर से जिले में एक और सख्त लेकिन ज़रूरी नियम लागू किया गया. अब बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

रोड एक्सीडेंट आंकड़े की तुलना 2024 (जनवरी से जुलाई)

माह दुर्घटना घायल मृतक जनवरी 124 96 41 फरवरी 104 89 27 मार्च 105 89 24 अप्रैल 86 -121* 28 मई 129 107 41 जून 108 82 41 जुलाई 90 69 11 योग 746 653 213

रोड एक्सीडेंट आंकड़े की तुलना 2025 (जनवरी से जुलाई)



माह दुर्घटना घायल मृतक जनवरी 107 93 38 फरवरी 92 81 26 मार्च 96 84 27 अप्रैल 89 80 30 मई 94 82 23 जून 93 81 27 जुलाई 91 78 19 योग 662 584 190



पिछले आंकड़े बढ़ती दुर्घटनाओं के गवाह: जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2024 के बीच जिले में 746 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 213 लोगों की जान गई. हालांकि 2025 की शुरुआत से जागरूकता कार्यक्रमों के कारण यह आंकड़े घटे हैं, फिर भी सतत प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है.

जनजागरूकता रैलियों की भी योजना: अभियान के अगले चरण में जनजागरूकता रैलियां, स्कूलों-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा वर्कशॉप्स, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंवाद की योजना बनाई जा रही है. सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे न केवल खुद नियमों का पालन करें, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें.

सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. दुर्ग में शुरू हुई यह पहल न केवल अनुशासन की ओर कदम है, बल्कि हर नागरिक को जीवन के महत्व का एहसास कराने का माध्यम भी है.