ETV Bharat / state

भिलाई में हेलमेट पहनने वालों का सम्मान, नहीं पहनने पर भी माला पहनाकर समझाइश, 'नो हेलमेट, नो पेट्रोल' अभियान भी शुरू - TRAFFIC AWARENESS CAMPAIGN BHILAI

लोगों ने भी इस अभियान को सराहा. कई लोग हेलमेट पहने दिखे वहीं नहीं पहनने वालों ने भी आगे से हेलमेट पहनने की बात कही.

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 1, 2025 at 7:25 PM IST

3 Min Read

दुर्ग: जिला पुलिस और जिला परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है. भिलाई शहर में हेलमेट अभियान के तहत अनोखे तरीके से समझाइश दी गई. जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह पहल और अधिक सक्रिय रूप से लागू की जा रही है.

फूल देकर दी समझाइश: दुर्ग-भिलाई के प्रमुख चौक-चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया. दोपहिया वाहन जिन्होंने ने हेलमेट पहना था उनका सम्मान किया गया. वहीं नहीं हेलमेट पहनने वालों को भी माला पहनाकर और फूल देकर विनम्रता से समझाइश दी गई.

भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

"हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना है. हेलमेट सुरक्षा है, सजा नहीं— एस.एल. लकड़ा, जिला परिवहन अधिकारी, दुर्ग

हेलमेट और सीट बेल्ट पर विशेष जोर: अभियान के तहत न केवल बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी जा रही है, बल्कि चार पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने की सख्त हिदायत दी गई है. सड़क पर जागरूकता से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. इस सोच के साथ यातायात विभाग चौक-चौराहों पर सक्रिय दिख रहा है.

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में हेलमेट पहनने वालों का सम्मान, नहीं पहनने पर भी माला पहनाकर समझाइश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लखनऊ से दुर्ग तक पदयात्रा कर पहुंचे युवाओं का संदेश: इस अभियान में खास बात यह रही कि लखनऊ से पदयात्रा कर दुर्ग पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता युवा भी इस मुहिम में शामिल हुए. हेलमेट जागरूकता को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर रही यह टीम आने वाले दिनों में राज्य के सभी 33 जिलों में पहुंचेगी.

हम चाहते हैं कि हर नागरिक हेलमेट को एक ज़रूरत समझे, न कि बोझ. एक छोटी सी सावधानी, एक बड़ा जीवन बचा सकती है— गोविंदा नन्द, यातायात जागरूकता पदयात्री

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ मुहिम शुरू: 1 सितंबर से जिले में एक और सख्त लेकिन ज़रूरी नियम लागू किया गया. अब बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

रोड एक्सीडेंट आंकड़े की तुलना 2024 (जनवरी से जुलाई)

माहदुर्घटनाघायलमृतक
जनवरी1249641
फरवरी1048927
मार्च1058924
अप्रैल86-121*28
मई12910741
जून1088241
जुलाई906911
योग746653213

रोड एक्सीडेंट आंकड़े की तुलना 2025 (जनवरी से जुलाई)

माहदुर्घटनाघायलमृतक
जनवरी1079338
फरवरी928126
मार्च968427
अप्रैल898030
मई948223
जून938127
जुलाई917819
योग662584190


पिछले आंकड़े बढ़ती दुर्घटनाओं के गवाह: जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2024 के बीच जिले में 746 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 213 लोगों की जान गई. हालांकि 2025 की शुरुआत से जागरूकता कार्यक्रमों के कारण यह आंकड़े घटे हैं, फिर भी सतत प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है.

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजागरूकता रैलियों की भी योजना: अभियान के अगले चरण में जनजागरूकता रैलियां, स्कूलों-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा वर्कशॉप्स, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंवाद की योजना बनाई जा रही है. सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे न केवल खुद नियमों का पालन करें, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें.

सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. दुर्ग में शुरू हुई यह पहल न केवल अनुशासन की ओर कदम है, बल्कि हर नागरिक को जीवन के महत्व का एहसास कराने का माध्यम भी है.

दुर्ग भिलाई में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा फैसला
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक !
हेलमेट बैंक खुलेगा अंबिकापुर में, समाजसेवी महिलाएं शुरु करेंगी मुफ्त की सेवा

दुर्ग: जिला पुलिस और जिला परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है. भिलाई शहर में हेलमेट अभियान के तहत अनोखे तरीके से समझाइश दी गई. जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए यह पहल और अधिक सक्रिय रूप से लागू की जा रही है.

फूल देकर दी समझाइश: दुर्ग-भिलाई के प्रमुख चौक-चौराहों पर वाहन चालकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित किया. दोपहिया वाहन जिन्होंने ने हेलमेट पहना था उनका सम्मान किया गया. वहीं नहीं हेलमेट पहनने वालों को भी माला पहनाकर और फूल देकर विनम्रता से समझाइश दी गई.

भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

"हमारा उद्देश्य चालान काटना नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा करना है. हेलमेट सुरक्षा है, सजा नहीं— एस.एल. लकड़ा, जिला परिवहन अधिकारी, दुर्ग

हेलमेट और सीट बेल्ट पर विशेष जोर: अभियान के तहत न केवल बाइक सवारों को हेलमेट पहनने की समझाइश दी जा रही है, बल्कि चार पहिया वाहन चालकों को भी सीट बेल्ट लगाने की सख्त हिदायत दी गई है. सड़क पर जागरूकता से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है. इस सोच के साथ यातायात विभाग चौक-चौराहों पर सक्रिय दिख रहा है.

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में हेलमेट पहनने वालों का सम्मान, नहीं पहनने पर भी माला पहनाकर समझाइश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लखनऊ से दुर्ग तक पदयात्रा कर पहुंचे युवाओं का संदेश: इस अभियान में खास बात यह रही कि लखनऊ से पदयात्रा कर दुर्ग पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता युवा भी इस मुहिम में शामिल हुए. हेलमेट जागरूकता को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में पदयात्रा कर रही यह टीम आने वाले दिनों में राज्य के सभी 33 जिलों में पहुंचेगी.

हम चाहते हैं कि हर नागरिक हेलमेट को एक ज़रूरत समझे, न कि बोझ. एक छोटी सी सावधानी, एक बड़ा जीवन बचा सकती है— गोविंदा नन्द, यातायात जागरूकता पदयात्री

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ मुहिम शुरू: 1 सितंबर से जिले में एक और सख्त लेकिन ज़रूरी नियम लागू किया गया. अब बिना हेलमेट वालों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा. जिले के सभी पेट्रोल पंपों पर इस आदेश को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

रोड एक्सीडेंट आंकड़े की तुलना 2024 (जनवरी से जुलाई)

माहदुर्घटनाघायलमृतक
जनवरी1249641
फरवरी1048927
मार्च1058924
अप्रैल86-121*28
मई12910741
जून1088241
जुलाई906911
योग746653213

रोड एक्सीडेंट आंकड़े की तुलना 2025 (जनवरी से जुलाई)

माहदुर्घटनाघायलमृतक
जनवरी1079338
फरवरी928126
मार्च968427
अप्रैल898030
मई948223
जून938127
जुलाई917819
योग662584190


पिछले आंकड़े बढ़ती दुर्घटनाओं के गवाह: जिला परिवहन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी से जुलाई 2024 के बीच जिले में 746 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिसमें 213 लोगों की जान गई. हालांकि 2025 की शुरुआत से जागरूकता कार्यक्रमों के कारण यह आंकड़े घटे हैं, फिर भी सतत प्रयासों की आवश्यकता बनी हुई है.

traffic awareness campaign bhilai
भिलाई में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जनजागरूकता रैलियों की भी योजना: अभियान के अगले चरण में जनजागरूकता रैलियां, स्कूलों-कॉलेजों में सड़क सुरक्षा वर्कशॉप्स, और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जनसंवाद की योजना बनाई जा रही है. सभी नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे न केवल खुद नियमों का पालन करें, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें.

सड़क सुरक्षा केवल एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है. दुर्ग में शुरू हुई यह पहल न केवल अनुशासन की ओर कदम है, बल्कि हर नागरिक को जीवन के महत्व का एहसास कराने का माध्यम भी है.

दुर्ग भिलाई में हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, कलेक्टर अभिजीत सिंह का बड़ा फैसला
रायपुर पुलिस की सख्त गाइडलाइन, अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगी बाइक !
हेलमेट बैंक खुलेगा अंबिकापुर में, समाजसेवी महिलाएं शुरु करेंगी मुफ्त की सेवा

For All Latest Updates

TAGGED:

BHILAI HELMET CAMPAIGNNO HELMET NO PETROLहेलमेट अभियानहेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहींTRAFFIC AWARENESS CAMPAIGN BHILAI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अबूझमाड़ में लाल पानी का खतरा, ग्रामीणों का जीवन हो रहा तबाह, ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट

रायपुर के भवनों और मैदानों का स्वतंत्रता संग्राम से रहा है नाता, आंदोलनकारियों की आवाज से लेकर अंग्रेजों के जुल्म की देते हैं गवाही

सिद्धखोल जलप्रपात का सौंदर्य, बारिश में स्वर्ग सा कराता है अनुभव, वीकेंड के दिनों में बेस्ट डेस्टिनेशन

ग्राउंड रिपोर्ट: बस्तर में मलेरिया, नक्सल प्रभावित कोलेंग में 40 दिन में 100 मरीज, दवाओं का टोटा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.