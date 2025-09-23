दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा-ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त, 1100 जवान और अफसर संभालेंगे मोर्चा
रांची में दुर्गा पूजा को लेकर ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी हो चुकी है.
रांची: नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है. पंचमी या षष्टी से मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ पंडालों तक उमड़ेगी. ऐसे में भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए ट्रैफिक पुलिस विशेष रूप से अपनी तैयारी पूरी कर चुकी है. नक्सल अभियान में अपना लोहा मनवाने के बाद आईपीएस राकेश सिंह अब रांची के ट्रैफिक एसपी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं.
दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी पूरी तरह से आईपीएस राकेश सिंह पर है. दुर्गा पूजा के शुरुआत से लेकर विसर्जन तक ट्रैफिक को लेकर किस तरह की तैयारी की गई है, इस पर ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह से संवाददाता प्रशांत कुमार ने विशेष बातचीत की.
1100 जवान और अफसर संभालेंगे मोर्चा
दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी में बने एक दर्जन से ज्यादा भव्य पूजा पंडालों तक श्रद्धालु सुगमता के साथ पहुंच सके, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है. रांची के ट्रैफिक एसपी का पदभार संभालने के बाद आईपीएस राकेश सिंह लगातार होमवर्क कर रहे हैं.
ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि राजधानी में ट्रैफिक रूट पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है. ट्रैफिक एसपी ने बताया कि पूजा के दौरान 1100 जवान और 50 से ज्यादा अफसर ट्रैफिक व्यवस्था में लगाया जा रहे हैं. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय से मिलने वाले अतिरिक्त बल को भी ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए ड्यूटी पर लगाया जाएगा.
ड्रॉप गेट तैयार, नो एंट्री भी चिन्हित
ट्रैफिक एसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा के दौरान पूरे शहर में 1000 से ज्यादा ड्रॉप गेट तैयार किए जा रहे हैं. पंडालों तक पहुंचाने के लिए रास्ता सुगम रहे, इसके लिए नो एंट्री गेट भी बनाए जा रहे हैं. जहां पर ट्रैफिक के अलावा जिला बल के जवान भी तैनात रहेंगे. रूट में पार्किंग बनाया जा रहा है ताकि विषम परिस्थिति में वाहनों को या फिर इमरजेंसी में मेडिकल वाहनों को भी भीड़ से निकाला जा सके. शहर में पंडाल के आसपास कई पार्किंग स्थल भी चयनित किया गया है, वहां भी वाहनों की सुरक्षा के लिए जवानों की तैनाती की जा रही है.
छेड़खानी-छिनतई पर भी फोकस
वैसे तो ट्रैफिक जवानों का प्रमुख काम लोगों को जाम से मुक्ति दिलवाना और सुगम यातायात की व्यवस्था करना है. लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक जवानों को दोहरी ड्यूटी निभाने का निर्देश दिया गया. ट्रैफिक जवानों और अफसर को यह निर्देश दिया गया है कि वह छेड़खानी और छिनतई जैसी वारदातों को भी रोकने का काम करेंगे. अगर कहीं माहौल खराब होता है तो वे तुरंत अपने सीनियर पदाधिकारी को सूचित करेंगे ताकि समय रहते माहौल को खराब होने से रोका जा सके.
रूट चार्ट होगा जारी
ट्रैफिक एसपी ने बताया कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश और छोटे चार पहिया वाहनों के लिए रूट चार्ट जारी किया जा रहा है. भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा, इसके लिए जवानों को विशेष रूप से निर्देशित किया गया है. बड़े वाहनों से पंडाल तक पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाहन पार्किंग की व्यवस्था पंडाल से कुछ दूरी पर की जा रही है, ताकि लोग पैदल जाकर सुगमता के साथ माता के दर्शन कर सकें.
