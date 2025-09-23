ETV Bharat / state

दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा-ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त, 1100 जवान और अफसर संभालेंगे मोर्चा

ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 23, 2025 at 3:05 PM IST 4 Min Read